В Ленобласти 23-летняя девушка замёрзла насмерть в поле ночью

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Во Всеволожском районе Ленинградской области в поле обнаружили замёрзшую девушку. Спасти ей жизнь не удалось, пишет «Фонтанка».
Девушка около пяти утра сказала спутнику, что замерзает, и попросила оставить её в поле, дойти до ближайших домов и вызвать скорую помощь. Утром замёрзшую нашёл местный участковый, который получил от медиков сообщение о происшествии. Спасти жизнь пострадавшей не удалось.
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