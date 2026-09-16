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В столичном ЖК «Союз» появится спортивный кластер с ледовой ареной

Фото: istockphoto.com/LeArchitecto

Крупный спортивный кластер «Искра» откроют в составе жилого комплекса «Союз» в районе Ростокино на северо-востоке Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе застройщика ГК «Родина», сообщает 360.ru.



Главным объектом спортивного кластера станет ФОК с ледовой ареной. Там также оборудуют бассейн с пятью дорожками и спортзалы для занятий теннисом, сквошем, паделом и прочих тренировок. Кроме того, предусмотрены помещения для фехтования и единоборств.

Элементы спортивной инфраструктуры разместят и в жилой части квартала. В частности, в домах обустроят физкультурную студию, детский клуб и отдельное пространство для подростков.

В настоящее время строительство жилого комплекса «Союз» находится в завершающей стадии.

Лев Каштанов

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