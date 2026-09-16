В столичном ЖК «Союз» появится спортивный кластер с ледовой ареной

16 сентября 2026, 11:07

Фото: istockphoto.com/LeArchitecto

Крупный спортивный кластер «Искра» откроют в составе жилого комплекса «Союз» в районе Ростокино на северо-востоке Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе застройщика ГК «Родина», сообщает 360.ru.