В столичном ЖК «Союз» появится спортивный кластер с ледовой ареной
Крупный спортивный кластер «Искра» откроют в составе жилого комплекса «Союз» в районе Ростокино на северо-востоке Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе застройщика ГК «Родина», сообщает 360.ru.
Главным объектом спортивного кластера станет ФОК с ледовой ареной. Там также оборудуют бассейн с пятью дорожками и спортзалы для занятий теннисом, сквошем, паделом и прочих тренировок. Кроме того, предусмотрены помещения для фехтования и единоборств.
Элементы спортивной инфраструктуры разместят и в жилой части квартала. В частности, в домах обустроят физкультурную студию, детский клуб и отдельное пространство для подростков.
В настоящее время строительство жилого комплекса «Союз» находится в завершающей стадии.
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