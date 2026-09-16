Фокусники из Долгопрудного одержали победу на фестивале-конкурсе «Маги в парках»

16 сентября 2026, 10:23

Елена и Михаил Нечаевы (фото: пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный)

Супруги из Долгопрудного — Елена и Михаил Нечаевы — вошли в число победителей II фестиваля иллюзионного искусства Московской области «Маги в парках». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Нечаевы стали лучшими в номинации «Ментальная магия». На фестивале они убедили всех зрителей, что могут передавать мысли на расстоянии: Михаил спускался в зал и взаимодействовал со зрителями, а Елена со сцены угадывала, что там происходит.





«Эта победа помогла нам убедиться в своих возможностях и дала мощный импульс к дальнейшему развитию. Теперь мы планируем разработать новые шоу-номера и покорить новые творческие вершины», — рассказала Елена.