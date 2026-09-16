Готовность детсада в ЖК «Мечта» под Дмитровом достигла 30%

16 сентября 2026, 09:38

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 400 воспитанников, возводят в составе жилого комплекса «Мечта» на территории села Озерецкое Дмитровского округа. В настоящее время объект готов на 30%. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Сейчас на площадке завершён нулевой цикл: проложены наружные сети электроснабжения, водопровода и канализации, построен фундамент и перекрытия первого этажа.





«Рабочие приступили к армированию и обвязке колонн второго этажа. Строительство ведётся в соответствии с графиком», — отмечается в сообщении.