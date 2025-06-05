В столице есть районы гораздо более элитные: Познер объяснил популярность Патриарших

05 июня 2025, 19:06

Владимир Познер раскритиковал миф о престижности района Патриарших прудов

Фото: Istock/Anton Tsyrenov

Известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер высказался против устоявшегося мнения о роскошной жизни на Патриарших прудах («Патриках») в Москве. По мнению ведущего, этот московский район вовсе не является элитным, а скорее всего воспринимается лишь как популярный среди молодежи центр развлечений и отдыха.