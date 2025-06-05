В столице есть районы гораздо более элитные: Познер объяснил популярность Патриарших
Известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер высказался против устоявшегося мнения о роскошной жизни на Патриарших прудах («Патриках») в Москве. По мнению ведущего, этот московский район вовсе не является элитным, а скорее всего воспринимается лишь как популярный среди молодежи центр развлечений и отдыха.
Познер подчеркнул, что даже проживающий непосредственно на Патриарших, он лично не ощущает какого-либо особого статуса жителей данной местности. Телеведущий уточнил, что настоящая элита столицы живет совершенно в иных районах города, имеющих репутацию эксклюзивных зон проживания.
По словам журналиста, территория вокруг Патриарших прудов долгие годы вообще не считалась привлекательной для постоянного жилья. Только относительно недавно открылись многочисленные рестораны и кафе, привлекшие сюда молодых посетителей. Однако надолго такой статус района едва ли закрепится, уверен ведущий. Сам Познер прокомментировал свою позицию в ходе интервью, посвященного фильму «Беспринципные в Питере».
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