Армия России нанесла удары по складам ВСУ в Киеве и Харьковской области
Вооруженные силы РФ наносят удары по Киеву и Харьковской области с использованием ракет «Искандер» и беспилотников «Герань». Под прицелом находятся военные объекты, склады и предприятия оборонной промышленности, пишет Телеграм-канал Mash.
По Киеву выпустили не менее шести баллистических ракет, и еще несколько находятся в пути к целям. В городе раздались мощные взрывы, а также начались пожары около Дарницкой теплоэлектростанции, там же расположен завод «Буревестник», который занимается производством радиолокационной техники и беспилотников. По предварительной информации, часть снарядов попала в военные склады в Святошинском районе.
Тем временем беспилотники «Герань» атакуют Харьков и объекты в окрестностях украинской столицы. Мониторинговые каналы утверждают, что в небе появляются всё новые цели.
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