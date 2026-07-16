Армия России нанесла удары по складам ВСУ в Киеве и Харьковской области

16 июля 2026, 02:05

Фото: istockphoto/vadimrysev

Вооруженные силы РФ наносят удары по Киеву и Харьковской области с использованием ракет «Искандер» и беспилотников «Герань». Под прицелом находятся военные объекты, склады и предприятия оборонной промышленности, пишет Телеграм-канал Mash.