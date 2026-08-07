В Раменском открылась необычная фотовыставка
Фотовыставка «Портрет времени» открылась в туристско-информационном центре Раменское. Снимки сделали молодые фотографы, а моделями стали пожилые люди на фоне архитектурных памятников Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Экскурсии по подмосковным усадьбам для жителей Московской области серебряного возраста организовали в рамках первой части социального проекта «Портрет времени».
«Более 150 человек стали звездами фотосъемок в самых красивых и знаменитых исторических локациях Подмосковья. Экскурсанты побывали в усадьбах Большие Вяземы, Мелихово, Архангельское и других», — говорится в сообщении.Проект «Портрет времени» реализует центр развития образования и досуга «Движение вверх» при поддержке фонда «Культура благотворительности». Выставка продлится до 29 августа. Вход свободный, возрастных ограничений нет.