В строящемся детсаду на 310 мест в Ленинском округе начали монтировать инженерные системы

Фото: Виктория Селиванова
Монтаж внутренних инженерных систем ведётся в здании детского сада на 310 воспитанников, который возводят на территории жилого комплекса «У реки. Эко Видное 2.0» в деревне Сапроново Ленинского городского округа, передаёт корреспондент Виктория Селиванова.
«В настоящее время на объекте ведётся монтаж внутренних инженерных систем и перегородок, а также установка окон», — говорится в сообщении.Далее на очереди обустройство кровли и фасада, а также установка теплового корпуса для производства внутренних отделочных работ.
«Всего здесь будет 13 групп детей по 25 человек: ясельные группы и ребята постарше. Строящийся сад находится рядом уже с введённым в эксплуатацию детсадом «Колобок» на 200 мест. Территории, возможно, будут объединены, поскольку руководство садов будет одно», — отметил замруководителя проекта застройщика «Купелинка девелопмент» Михаил Фроловский.Он добавил, что ввести в эксплуатацию новый детский сад планируется в четвёртом квартале текущего года.
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