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В строящемся детсаду на 310 мест в Ленинском округе начали монтировать инженерные системы

15 марта 2024, 09:57
Фото: Виктория Селиванова

Фото: Виктория Селиванова

Монтаж внутренних инженерных систем ведётся в здании детского сада на 310 воспитанников, который возводят на территории жилого комплекса «У реки. Эко Видное 2.0» в деревне Сапроново Ленинского городского округа, передаёт корреспондент Виктория Селиванова.
«В настоящее время на объекте ведётся монтаж внутренних инженерных систем и перегородок, а также установка окон», — говорится в сообщении.
Далее на очереди обустройство кровли и фасада, а также установка теплового корпуса для производства внутренних отделочных работ.


«Всего здесь будет 13 групп детей по 25 человек: ясельные группы и ребята постарше. Строящийся сад находится рядом уже с введённым в эксплуатацию детсадом «Колобок» на 200 мест. Территории, возможно, будут объединены, поскольку руководство садов будет одно», — отметил замруководителя проекта застройщика «Купелинка девелопмент» Михаил Фроловский.
Он добавил, что ввести в эксплуатацию новый детский сад планируется в четвёртом квартале текущего года.

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#ленинский городской округ
#строительство
#детсад
#детский сад
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Раскрыта правда о сексе во время беременности
Секс во время беременности: сильнее возбуждение, интенсивнее оргазм
15 марта 2024, 09:55

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Беременные женщины сильнее возбуждаются и испытывают более интенсивные оргазмы. Об этом в беседе с HuffPost рассказала эксперт по сексу и отношениям Анна Ричардс.
Она отметила, что во время беременности в организме женщины происходит большое количество изменений. Одним из них является увеличение объёма крови примерно на 40%. Так, каждая часть тела, включая гениталии, начинает получать больше крови, поэтому возбуждение происходит быстрее и легче.

Кроме того, по словам Ричардс, секс во время беременности позволяет расслабиться и уменьшить тревогу.

При этом специалист отметила, что у каждой женщины всё индивидуально. Кто-то действительно может сильнее возбуждаться в период ожидания ребёнка, а кто-то и вовсе не хочет думать о близости. Оба эти варианта находятся в пределах нормы, заключила Ричардс.

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#секс
#беременность
#женщины
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В Общественной палате Подмосковья рассказали о видеонаблюдении на избирательных участках
15 марта 2024, 09:49

Фото: корреспондент Радио 1

Видеокамеры установлены более чем на 2,6 тыс. избирательных участков Московской области. О том, как устроено видеонаблюдение, рассказал член общественной палаты региона Александр Макаров, ответственный за компьютерное наблюдение в Центре общественного наблюдения (ЦОН) за выборами в Одинцове, передаёт корреспондент «Радио 1».
«Камеры установлены по всему Подмосковью: 2668 участков снабжены камерами и везде по две. Наблюдение ведётся через компьютеры в ЦОНе, их здесь 25. Мы наблюдаем, чтобы не были где-то ущемлены права граждан при голосовании. Соответственно, мы смотрим, чтобы были видны урны для голосования, чтобы были видны кабинки для голосования. Тем самым подтверждается чистота выборов», — сказал Макаров.
Он добавил, что каких-либо серьёзных нарушений наблюдатели сейчас не видят, а недочёты можно оперативно исправить.

«Есть какие-то недочёты – например, камера стоит так, что не видно урны для голосования, у нас есть специалист, который связывается либо с ТИКом муниципалитета, либор непосредственно с УИКом, и ошибка исправляется», — пояснил Макаров.
Он также отметил, что на выборах работают как опытные наблюдатели, так и те, кто включился в эту работу впервые.

«Как правило, к компьютерам мы сажаем опытного человека и человека, который впервые стал наблюдателем. Они делятся информацией, пониманием процесса», — сказал Макаров.
Выборы президента Российской Федерации будут проводиться в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.

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Новый ЖК «Тетрис» строится в городском округе Красногорск
15 марта 2024, 09:39

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В городском округе Красногорск возводят ЖК «Тетрис». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
На сегодняшний день производится облицовка домовых фасадов финишными материалами.

«В девятой башне строители устанавливают на вентилируемом фасаде разноцветные металлокасеты, которые создают яркий и неповторимый облик жилого комплекса. Параллельно на стенах башни монтируется утеплитель и фасадная подсистема. Полностью завершить работы по девятой башне планируется в сентябре 2024 года. Полным ходом идет строительство и трех остальных домов второй очереди «Тетриса», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что в жилом комплексе будут возведены 9 ярких многоэтажек, школа и детсад. Также на территории будет обустроена специальная зона внутреннего двора с площадкой для детей.

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#подмосковье
#строительство
#жк
#красногорск
#школа
#строители
#детсад
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Макрон уверен, что Крым должен быть частью Украины
Президент Макрон: ради достижения мира нужно признать Крым частью Украины
15 марта 2024, 09:38

Фото: iStock/possum1961

Крым должен быть признан частью Украины для достижения прочного мира, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.
«Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию, потому что я скажу очень просто: не может быть прочного мира, если не будет возврата к международно признанным границам Украины, включая Крым», — высказался французский лидер.
В последнее время Эммануэль Макрон стал делать много громких заявлений на украинскую тематику. Ранее он сообщал, что у поддержки Францией Украины «нет никаких лимитов» и президент намерен продолжать предоставлять гарантии безопасности и оказывать широкомасштабную помощь Киеву.

Кроме того, Макрон рассказал о возможной отправке войск НАТО на Украину, в ответ на что получил от Генсека НАТО Столтенберга рекомендацию советоваться с членами альянса прежде, чем делать подобные заявления. Столтенберг подчеркнул, что войска НАТО не планируют направлять для участия в российско-украинском конфликте.

Общественники внутри Франции несколько раскритиковали амбициозные заявления своего лидера.

«Такими темпами никто не будет воспринимать его слова всерьез, ему нужно вести переговоры о прекращении конфликта на Украине и перестать делать воинственные заявления», — высказались читатели в комментариях к статье с заявлениями Макрона в газете Le Figaro.

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#франция
#крым
#украина
#россия
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Военкор Стешин рассказал, как изменился Крым за десять лет в составе России
Военкор Стешин: Крым в составе России — что изменилось
15 марта 2024, 08:44

Фото: iStock/VvoeVale

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин поделился своими наблюдениями о том, как изменился Крым за последние 10 лет, пишет «КП»
Журналист встретился с чиновниками, предпринимателями и местными жителями, собрал их мнения и зафиксировал в своем труде, показав, как изменился Крым за последние 10 лет, будучи в составе России.

«Сегодня от владычества Незалежной на полуострове не осталось даже запаха, а найденная в горах облупленная придорожная табличка-знак «Місце зупинки» (место остановки) рождает целую гамму различных чувств», — написал Стешин в своем исследовании про Крым.
По мнению военкора, одним из ключевых изменений, которое сразу приковывает внимание, являются отремонтированные дороги по всему полуострову. Также отмечается обновление в сфере гостиничного бизнеса: устаревшие маленькие отели уступили место современным гостиничным комплексам.

Стешин пишет, что в городах полуострова теперь есть все необходимое — от кофеен до пунктов выдачи заказов, в Крыму стали развивать садоводчество, опираясь на опыт, применяемый в Краснодарском крае.

Возведение двух газовых теплоэлектростанций под Севастополем и Симферополем за последние годы поспособствовало увеличению потребления энергии на полуострове в три раза.

Согласно его данным, в Севастополе было приведено в порядок и восстановлено 60 скверов и общественных пространств, возведены новые котельные, обновлены очистные сооружения.

«За последние годы население города увеличилось с 300 тысяч до 557 тысяч человек», — военкор приводит слова заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова.

Ранее военный аналитик Василий Дандыкин высказал предположение, что в 2024 году Вооруженные Силы Украины будут предпринимать попытки вернуть Крым и сосредоточат свои удары на полуострове.

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#крым
#украина
#россия
#крымский мост
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Глава ОПИ Павлов рассказал, как вернуть товар, если гарантийный срок уже истёк
15 марта 2024, 08:09

Фото: iStock/Viktoriia Makarova

Один из невероятно важных аспектов качественной жизни — чёткое знание своих гражданских прав. В том числе эта сфера включает в себя взаимодействие продавца и потребителя.
О том, как вернуть деньги за некачественный товар, даже если у вас нет чека или истёк гарантийный срок, рассказал «Радио 1» председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) Олег Павлов.

«На самом деле право потребителя на возврат некачественного товара зависит от нескольких обстоятельств. Главное – это наличие или отсутствие гарантийного срока. Если гарантия не установлена, то потребитель в праве предъявлять претензии по качеству в течение двух лет с момента покупки», — сообщил эксперт.

Однако, отметил Павлов, в этом случае покупателю придётся самостоятельно доказать, что товар был приобретён с дефектом. К тому же, потребитель имеет право предъявить претензию как продавцу, так и производителю или импортёру.

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«Если же у товара есть гарантийный срок, то потребитель в праве предъявлять претензии по качеству в течение этого гарантийного срока. Доказывать ему ничего не надо, обязанность проверки качества лежит на продавце, сервисном центре или производителе», — заявил Павлов.

Но что же делать, если гарантийный срок на товар есть, но он составляет менее двух лет? В таком случае, сообщил эксперт, потребитель всё ещё может предъявить продавцу претензии в рамках двух лет, однако, как и в первом случае, он должен будет доказать наличие дефекта самостоятельно.

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«Отсутствие чека не лишает потребителя права на предъявление претензий, однако потребителю потребуется представить другие доказательства, которые подтверждают факт покупки и дату покупки. Это может быть гарантийный талон, выписка по карте, информация с сайта, электронный чек», — объяснил собеседник «Радио 1».

Павлов также напомнил, что по законодательству продавец обязан вернуть потребителю деньги за некачественный товар в течение десяти дней. Если же этого не произошло — покупатель имеет право обратиться с исковым заявлением в суд.

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#потребитель
#продажа
#товары
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Антифашисты из Европы и Бразилии приехали в ЛНР
15 марта 2024, 08:06

Фото: iStock/Burak Ceyhan

Общественные деятели-антифашисты из различных стран Европы и Бразилии прибыли в Луганскую Народную Республику, чтобы выразить свою поддержку жителям Донбасса, сообщает РИА Новости.
По словам путешественников, основной целью их визита является демонстрация поддержки жителям Донбасса со стороны граждан стран Европейского Союза. Как отмечается, в числе прибывших — лидер итальянской группы Banda Bassotti Давид Каккьоне и активисты из Италии, Испании, Франции, Германии, Португалии и Бразилии.

Ранее сообщалось, что в декабре 2023 года активисты из Франции, России, Сербии и Польши собрались возле Эйфелевой башни в Париже на акции в поддержку жителей Донбасса.

Визит антифашистов из разных стран в ЛНР стал еще одним знаком поддержки мирному населению региона.

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#лнр
#россия
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В США признали, что сильно уступают России по числу тяжелых ледоколов
NORTHCOM: Россия превосходит США в числе тяжелых ледоколов
15 марта 2024, 07:47

Фото: iStock/Sergey Zemnuhov

Америка критически уступает России в количестве тяжелых ледоколов, заявил глава Северного командования американских Вооруженных сил (NORTHCOM) Грегори Гийо на слушаниях в сенате США.
У США есть в распоряжении только один тяжелый ледокол. В это же время, в России их насчитывается порядка сорока.

В январе президент Владимир Путин принял участие в закладке атомного ледокола «Ленинград». После завершения строительства корабль будет работать на трассах Северного морского пути, а также участвовать в программах освоения и изучения Арктики. Президент отметил слаженную работу российского ледокольного флота. По словам Путина, ледоколы дают России колоссальное конкурентное преимущество в экономическом освоении Арктики.

Ранее сообщалось, что Путин в режиме видеоконференции дал старт строительству первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Трасса должна сократить время в пути между двумя столицами до 2 часов 15 минут. Ожидается, что поезда будут курсировать с интервалом 15 минут и будут идти со скоростью от 200 до 400 километров в час.

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#сша
#россия
#арктика
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Названы самые популярные автомобили этой зимой у россиян
«СберАвто» провел анализ и назвал самые популярные в РФ автомобили этой зимой
15 марта 2024, 07:28

Фото: iStock/ Kwangmoozaa

Специалисты сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто» проанализировали данные о сделках на своей платформе за минувшую зиму и назвали марки автомобилей, которые пользовались у россиян наибольшим спросом, передает «Российская газета».
Самыми популярными оказались автомобили брендов Lada (12% от общего объема продаж за три месяца), Hyundai, Toyota, Kia (по 7%) и Volkswagen (6%). Больше всего россиянам приглянулись модели Lada Granta, Hyundai Solaris, Ford Focus, Volkswagen Polo и Kia Rio. Средняя цена машины в минувшем сезоне составила 1,1 млн руб.: автомобиль из салона в среднем стоил 1,8 млн руб., с пробегом — 1 млн руб. Доля приобретенных машин с пробегом составила 91%.

Чаще всего прошедшей зимой автомобили приобретали в Москве(18%), Петербурге (6%), Татарстан4 (6%), Краснодарском крае, Башкортостан, Самарской и Свердловской областях (по 3%).

У москвичей наиболее востребованными стали марки Lada, Kia, Hyundai, BMW и модели Lada Granta и Ford Focus. Средняя стоимость авто в столице составила 1,47 млн руб. В Санкт-Петербурге в лидеры вышли марки Ford, Lada и Kia И модели Ford Focus, Lada Largus и Opel Astra при медианном чеке в 1,11 млн руб. В Татарстане был высокий спрос на Lada, Hyundai и Skoda, в частности Skoda Octavia, Hyundai Solaris и Lada Granta При средней стоимости в 1,05 млн руб. В Краснодарском крае самыми популярными оказались марки Lada, Hyundai и Kia, в частности Lada Granta, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris (средняя цена — 1,2 млн руб.), в Самарской области — Lada, Kia и Ford (Lada Granta, Lada Niva, Ford Mondeo; 990 тыс. руб.), в Башкортостане — Hyundai, Lada, Chevrolet и Kia (Lada Granta, Hyundai Solaris, Lada Niva; 1,01 млн руб.), а в Свердловской области — Lada, Kia и Toyota (Lada Granta, Volkswagen Polo, Ford Focus; 1,03 млн руб).

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