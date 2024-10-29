Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Ступине 29 молодых специалистов начали работать в школах

В Ступине 29 молодых специалистов начали работать в школах

29 октября 2024, 11:40
Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

29 молодых специалистов начали работать в ступинских школах в текущем учебном году. Губернатор Андрей Воробьёв подчеркнул на совещании с правительством и главами муниципалитетов, что обеспечение качественного образования для миллионов школьников является приоритетной задачей, сообщает ​пресс-служба администрации ​городского округа Ступино.
«На территории городского округа Ступино работает 20 общеобразовательных учреждений, из них 17 образовательных комплексов с дошкольными отделениями, в которых воспитывается и обучается более 20 тысяч детей», — сообщил глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.
В этом году благодаря поддержке президента и губернатора были открыты учебный корпус на 825 мест в СОШ № 9 и пристройка на 550 мест к Верзиловской СОШ, что позволило ликвидировать вторую смену в СОШ № 5 и Верзиловской школе. Строительство школы на 550 мест в квартале «Надежда» в городе Ступино продолжается.



«В школах работает 981 педагогический работник, из них 840 учителей. В этом учебном году к работе приступили 29 молодых специалистов», — отметил Мужальских.
Кроме того, в этом учебном году на базе двух школ открылись центры «Точка роста», а также были созданы предпрофессиональные классы: предпринимательские, IT-, инженерные и агротехнические.

В регионе и округе предусмотрены различные меры поддержки педагогов, такие как компенсация аренды жилья, программа «Социальная ипотека», выплаты пособий молодым специалистам и другие.

Читайте также:

В округе Ступино обсудили сроки окончания капремонта объектов здравоохранения

В Ступине провели выездную администрацию на предприятии «Аэросила»

Глава округа Ступино Сергей Мужальских открыл новый детский игровой комплекс
#строительство
#ступино
#школы
#социальная точка роста
#подмосковье
В техникуме Павловского Посада отметили День СПО
29 октября 2024, 12:09

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

2 октября в Павлово-Посадском техникуме прошёл концерт, приуроченный ко Дню среднего профессионального образования (СПО). Мероприятие привлекло студентов, преподавателей и гостей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.
С приветственной речью перед педагогами и студентами выступила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Екатерина Усачева. Она подчеркнула важность среднего профессионального образования для подготовки квалифицированных специалистов, отметила успехи техникума и пожелала участникам дальнейших успехов в учёбе и карьере.

На празднике присутствовали представители компании ООО «МАК», которые выразили поддержку образовательным инициативам и отметили важность практического обучения для подготовки профессионалов.

Молодых педагогов Виктора Неглюя и Максима Савельева, выпускников техникума, наградили специальными подарками и грамотами за их вклад в развитие топливно-энергетической сферы.

Читайте также:

В Павловском Посаде состоялся круглый стол «Индустрия моды и туризма в Подмосковье»

В Павловском Посаде открылась выставка платков «в поисках красоты»

Врачи Павлово-Посадской больницы провели диспансеризацию в селе Рахманово
#подмосковье
#колледж
#награды
#концерт
#павловский посад
#студенты
#педагоги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Павловском Посаде состоялся круглый стол «Индустрия моды и туризма в Подмосковье»
29 октября 2024, 11:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

В выставочном зале «Дом Широкова» в Павловском Посаде 4 октября состоялся круглый стол «Индустрия моды и туризма в Подмосковье», на котором педагоги Дома детского творчества Тараненко С. Г. и Афанасьева А. Н. представили презентацию на тему «Изучение традиций русских народных промыслов и работа с текстильными материалами в студии „Театр моды. Машенькина мастерская“», сообщает пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.
5 октября ученики студии «Театр моды. Машенькина мастерская» приняли участие в карнавальном шествии на фестивале «ТекСТИЛЬный Посад» и завоевали первое место в номинации «Народный/исторический костюм».

Фестиваль-карнавал «ТекСТИЛЬный ПОСАД» прошёл в Павловском Посаде в парке «Меленки» впервые и собрал участников из разных регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Архангельск, Иваново, Владимир, Орёл, Смоленск, Владимирскую и Московскую области.

Читайте также:
В Павловском Посаде открылась выставка платков «в поисках красоты»

Юные спортсмены из Павловского Посада завоевали призовые места на соревнованиях

Участников движения Первых из Павловского Посада научили оказывать первую помощь
#фестиваль
#выставка
#ученики
#мода
#стиль
#павловский посад
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мошенники придумали новую схему обмана с использованием сервисов доставки
29 октября 2024, 11:25

Фото: istockphoto / artoleshko

Злоумышленники разработали новую схему мошенничества, представляясь «сотрудниками» популярных сервисов доставки, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Мошенники отправляют жертвам сообщения с поддельных аккаунтов сервисов и сообщают о готовности заказа к доставке. В сообщении содержится ссылка для отслеживания заказа, которая является фишинговой. Если перейти по ней, пользователь попадёт на поддельный сайт службы доставки, где его попросят предоставить банковские реквизиты и данные для входа в онлайн-банк. Таким образом мошенники получают доступ к личной информации человека и крадут их деньги.

Чтобы не стать жертвой мошенников, следует быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам. Рекомендуется заходить на сайты служб доставки только через официальные сайты или приложения.

Кроме того, необходимо проверять всю информацию, вызывающую сомнения.

Министерство государственного управления региона рекомендует ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и распространить её среди своих близких.

Читайте также:

Россиян предупредили о схеме мошенников в Telegram

Мошенники от имени Россетей взламывают аккаунты на Госуслугах

Юрист Соловьев сообщил об опасности звонков с номера 900
#деньги
#мошенники
#банк
#приложения
#сайт
#доставка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Бегать с палками»: Эксперт оценил новый метод контроля за мигрантами в РФ
Эксперт по миграции: порядка мигрантами не будет, пока не создадут рабочую систему
29 октября 2024, 11:23

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Москве введут электронные удостоверения для мигрантов. Этот эксперимент начнется в 2025 году.
В электронное удостоверение иностранного гражданина будет закачана вся информация: когда приехал, какие биометрические данные, где он работает, где прописан, где зарегистрирован и так далее. Соответственно, у полиции, когда она проводит рейды, будет соответствующее считывающее устройство, на котором можно проверить эти данные.

Руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин в беседе с «Радио 1» сообщил, что в таком нововведении есть преимущества, однако их не хватит, чтобы навести полный порядок в контроле над иностранными гражданами.

«Благодаря электронным удостоверениям мы избавимся от поддельных документов, также с их помощью мы наведем какой-никакой порядок в учете иностранных граждан, которые находятся на территории РФ. Но полного порядка не достигнем, потому что нам нужна российская информационная система, которая бы аккумулировала все данные, а не только в одном отдельном уголке», — сказал эксперт.

По его словам, мигранты приезжают законно, а вот внутри России становятся незаконно находящимся по разным причинам: не продлили регистрацию, нет денег, чтобы уехать обратно и так далее.

«Для контролирования нужна хорошая информационная система. Мы ее закладывали еще в 2003 году. Нам за 20 лет ее не создали. Нужно бороться с нелегальной миграцией прямо на границе с помощью налаженной системы, а не бегать с палками по чердакам и гаражам. В Европе существуют системы, где есть психоповеденческий портрет на каждого мигранта — вот, что надо делать. Среди иностранных граждан 30% имеют среднее или высшее образование, а мы не можем их отделить и использовать по назначению, у нас нет таких механизмов», — объяснил собеседник.

Он подчеркнул, что мигранты в России строят экономику, и примерно 6-8% ВВП — это их труд.

Читайте также:

76 лет колонии суммарно получили мигранты, убившие подростка в Челябинске

В 2025 году россияне смогут получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений

Мигрант пытался изнасиловать девушку в центре Москвы
#эксперт
#образование
#труд
#данные
#мигранты
#россияне
#рейды
#ввп
#информация
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России хотят освободить старших по дому от НДФЛ
29 октября 2024, 11:13

Фото: iStock/blinow61

В России собираются освободить старших по дому от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом рассказал замглавы комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Александр Аксененко в беседе с РИА Недвижимость.
Он подчеркнул, что в настоящее время старшие по дому получают зарплату по решению собрания жильцов. Размер выплаты зависит от количества квартир в доме и в крупных городах, где сосредоточены крупные жилые комплексы, может составлять довольно приёмлемую сумму.

Однако при любом раскладе, продолжил депутат, этот доход является прибылью, а значит получатель должен платить НДФЛ и страховой взнос в 30%. При этом чаще всего старшими по дому становятся пенсионеры. Даже если они получают минимальные пять тысяч рублей на этой должности, они уже считаются работающими, а значит их пенсия не индексируется.

В итоге многие управдомы отказываются от работы, поскольку не готовы терять индексацию пенсии из-за заработка в пять тысяч рублей.

В настоящее время в Госдуме рассматривается пакет законопроектов, которыми предлагается вывести выплаты старшим по дому из налогооблагаемой базы, и называть их не зарплатой, а вознаграждением.

Читайте также:

Подача деклараций по НДФЛ при отчуждении имущества будет упрощена Минфином и ФНС

Налоговый вычет 2024: что такое, как получить и какие виды бывают

Россиянам напомнили о необходимости оплатить ряд налогов до декабря
#госдума
#налоги
#ндфл
#россияне
#пенсионеры
#выплаты
#пенсия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Начальник ГУ Росгвардии Зоров поздравил сотрудников вневедомственной охраны с праздником
29 октября 2024, 11:11

Начальник Главного управления Росгвардии по Московской области Пётр Зоров (фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области)

Начальник Главного управления Росгвардии по Московской области, полковник полиции Пётр Зоров обратился к сотрудникам, работникам и ветеранам вневедомственной охраны в день образования подразделения, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.
«Уважаемые сотрудники, работники и ветераны вневедомственной охраны! Поздравляю вас с профессиональным праздником — 72-летием со дня образования службы. Сегодня вневедомственная охрана представляет собой мощную структуру, использующую в работе передовые технические достижения и современные методы в области безопасности», — отметил Зоров.
В своём обращении Зоров сказал, что сотрудники самого большого подразделения выполняют важные задачи по предотвращению преступлений и нарушений закона, поддерживают правопорядок и обеспечивают антитеррористическую безопасность важных государственных объектов. Также он отметил, что росгвардейцам Подмосковья поручена охрана крупнейшего действующего космодрома «Байконур» в Казахстане.

«Сотрудники вневедомственной охраны зачастую первыми прибывают на место происшествия и именно благодаря вашим грамотным действиям, отзывчивости и неравнодушию удалось спасти ни одну человеческую жизнь, оказать своевременную помощь гражданам, попавшим в чрезвычайную ситуацию. Мы чтим и помним отважные поступки наших коллег, которые отдали свои жизни в борьбе с преступностью. Их имена навечно останутся в памяти как пример мужества и героизма», — подчеркнул начальник Главного управления Росгвардии по Московской области.
Он также выразил уверенность в том, что личный состав подразделения является достойным продолжателем традиций основателей. Ветераны всегда будут главными наставниками и непревзойдённым примером для современного поколения росгвардейцев.

Зоров поблагодарил семьи и близких сотрудников за поддержку и понимание, а также пожелал здоровья, благополучия и профессиональных успехов всему личному составу подразделения.

Читайте также:

Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников городского транспорта

Губернатор Воробьёв поздравил машиностроителей региона с профессиональным праздником

Глава подмосковной полиции Пауков поздравил сотрудников с Днём Госавтоинспекции
#ветераны
#сотрудники
#работники
#поздравление
#росгвардия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пытки в «Черном дельфине», обращение к Кадырову, взятка ФСИН: как пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков отбывает срок
29 октября 2024, 11:05

Рауф Арашуков (Фото: Следственный комитет РФ)

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, заявил о пытках и провокациях, с которыми он сталкивается. В связи с этим он обратился с просьбой о переводе в другое исправительное учреждение в Мордовии. Что известно о заключенном Арашукове и что с ним произошло в колонии на самом деле расскажет «Радио 1».

Бывший сенатор Рауф Арашуков: за что осужден


Экс-сенатора Рауфа Арашукова, который стал одним из самых молодых членов Совета Федерации, задержали в конце января 2019 года прямо в зале заседаний. Позднее Совет Федерации лишил его статуса сенатора. Вскоре после этого в Петербурге был арестован его отец – Рауль Арашуков, которого следствие считает организатором преступной группировки. По версии следствия, он причастен к хищениям газа у компании «Газпром» на сумму свыше 30 миллиардов рублей.

Кроме того, присяжные признали доказанной версию обвинения о том, что Рауф Арашуков по указанию отца в 2010 году организовал убийства двух общественных деятелей — представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова, которые мешали деятельности ОПГ.

В апреле 2020 года следствие добавило к делу Арашукова-младшего еще три эпизода, включая два преступления по статье о превышении служебных полномочий и за заведомо ложный донос. Суд приговорил фигурантов к пожизненному заключению в «Черном дельфине».

Рауф Арашуков в момент задержания (Фото: Следственный комитет РФ)

Арашуков пытался подкупить сотрудника ФСИН


22 октября в отношении пожизненно осужденного Рауфа Арашукова было возбуждено новое уголовное дело. По информации следственных органов, экс-сенатор через своего адвоката пытался подкупить сотрудника ФСИН. Согласно данным Следственного комитета, Арашуков стремился с помощью взятки получить привилегированные условия в колонии. Он рассчитывал на увеличение лимита телефонных разговоров, дополнительные свидания с родственниками, возможность выбора места и вида работ, а также на выбор сокамерника. Утверждается, что взятка в размере трех миллионов рублей была передана через адвоката.

Защита Арашукова настаивает на том, что новое уголовное дело является сфальсифицированным с целью оказания давления на суд перед рассмотрением кассационной жалобы на приговор, по которому экс-сенатор получил максимальное наказание. Адвокат также отметила, что сотрудники ФСИН в последнее время намеренно помещали Арашукова в неблагоприятные условия, ограничивали доступ к документам по делу и применяли к нему пытки.


Пожизненно осужденный экс-сенатор просил помощи у Кадырова


Ранее Рауф Арашуков обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с извинениями и просьбой о помощи, надеясь на поддержку для своей семьи в сложившейся ситуации.

«Я знаю, что кроме тебя нам никто не поможет. Я и моя семья никогда не забудем ту доброту и помощь, которую ты нам оказывал не раз. Брат, после Аллаха вся надежда на тебя», — отметил Арашуков.

Арашуков пояснил, что не видит ничего предосудительного в том, чтобы обратиться к Кадырову с извинениями за свои ошибки, так как считает его своим другом. Он подчеркнул, что самостоятельно составил обращение и передал его через адвоката.

«Это было написано лично, собственноручно. Причины извинений и обращения — это наше личное дело», — добавил бывший сенатор.

Читайте также:

Осужденный в России американский солдат выразил надежду на обмен

Расчленитель Масалимов, приговоренный к расстрелу, выходит на свободу: главное о маньяке и его жертвах

Суд продлил арест экс-замминистра обороны Попова
#суд
#приговор
#дело
#арест
#уголовное дело
#жалобы
#газпром
#обращения
#наказание
#следствие
#отец
#совет федерации
#сотрудники
#фсин
#взятка
#рамзан кадыров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Готовность Дворца культуры в Ступино составляет 87%
29 октября 2024, 10:36

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Глава городского округа Ступино города и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских проверил ход капитального ремонта Дворца культуры. Готовность объекта составляет 87%. На строительной площадке работают более 80 рабочих и две единицы техники, используются высококачественные современные материалы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Специалисты занимаются внутренней отделкой, укладывают напольные покрытия. Художники-декораторы восстанавливают роспись стен, потолков, лепнину и колонны.

Кроме того, планируется отремонтировать центральное и гардеробное фойе, двусветный и выставочный залы, концертный зал Ступинской филармонии и другие помещения левого крыла. Особое внимание уделяется хореографическому залу. Также проводится ремонт детской библиотеки Дворца, у которой будет отдельный вход.

«К новогодним праздникам любимое место горожан и гостей города предстанет перед ступинцами полностью обновленным. Завершаем работы по благоустройству прилегающей территории. Рабочие уложили новую плитку, разбили газоны, обустроили парковку, установили малые архитектурные формы, лавочки и урны, заменили светильники», — отметил Мужальских
Новым элементом архитектурного облика станет контурная подсветка здания, которая будет работать в двух режимах — праздничном и повседневном, и будет автоматической. Также была смонтирована современная крытая сцена перед Дворцом культуры, что позволит комфортно проводить мероприятия, например, зажигать огни на новогодней ёлке.

Читайте также:

В Новой Москве по программе реновации расселили почти 90 домов

В Москве увеличилось число продаваемых без отделки квартир

В Балашихе снесли ветхий деревянный дом начала ХХ
#ремонт
#художники
#реставрация
#капитальный ремонт
#ступино
#московская область
#подмосковные стройки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В 2025 году россияне смогут получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений
29 октября 2024, 10:19

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

В 2025 году граждане России смогут единоразово получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений. Речь идёт о средствах, замороженных в 2014 году.
Об этом «Известиям» рассказали в министерстве труда и социальной защиты (Минтруд) РФ. Деньги можно будет забрать одной выплатой, если у человека накоплено не более пороговой суммы. Либо выбрать ежемесячную доплату к пенсии. Порог же со следующего года поднимается на 17%. В 2024 году россияне могут забрать свои пенсионные накопления разом, если из сумма не превышает 351 тысячу рублей.

Дело в том, что с нынешнего года изменилась методика расчёта начисления выплаты. До июля 2024 года порог, позволяющий получать накопленные средства единовременно, рассчитывался исходя из 5% от размера пенсии гражданина. А теперь он вычисляется исходя из 10% от прожиточного минимума пенсионера.

Читайте также:

Путин подписал закон о расчете пенсий силовикам и военным в следующем году

Стало известно, когда россияне начнут получать проиндексированные пенсии

Россиянам рассказали о способе увеличения пенсии
#деньги
#пенсии
#дело
#выплаты
#россияне
#минтруд
#накопления
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников