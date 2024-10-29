В Ступине 29 молодых специалистов начали работать в школах

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино
29 молодых специалистов начали работать в ступинских школах в текущем учебном году. Губернатор Андрей Воробьёв подчеркнул на совещании с правительством и главами муниципалитетов, что обеспечение качественного образования для миллионов школьников является приоритетной задачей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Ступино.
«На территории городского округа Ступино работает 20 общеобразовательных учреждений, из них 17 образовательных комплексов с дошкольными отделениями, в которых воспитывается и обучается более 20 тысяч детей», — сообщил глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.В этом году благодаря поддержке президента и губернатора были открыты учебный корпус на 825 мест в СОШ № 9 и пристройка на 550 мест к Верзиловской СОШ, что позволило ликвидировать вторую смену в СОШ № 5 и Верзиловской школе. Строительство школы на 550 мест в квартале «Надежда» в городе Ступино продолжается.
«В школах работает 981 педагогический работник, из них 840 учителей. В этом учебном году к работе приступили 29 молодых специалистов», — отметил Мужальских.Кроме того, в этом учебном году на базе двух школ открылись центры «Точка роста», а также были созданы предпрофессиональные классы: предпринимательские, IT-, инженерные и агротехнические.
В регионе и округе предусмотрены различные меры поддержки педагогов, такие как компенсация аренды жилья, программа «Социальная ипотека», выплаты пособий молодым специалистам и другие.
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Дайана Хусинова