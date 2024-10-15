В Ступине провели выездную администрацию на предприятии «Аэросила»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино
Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских вместе с представителями муниципалитета и Ступинской больницы провели встречу с работниками научно-производственного предприятия «Аэросила» в формате выездной администрации, сообщает пресс-служба округа. Во встрече также принял участие замдиректора предприятия Олег Голосеев.
«В ходе встречи был поднят вопрос о работе общественного транспорта: жительница посёлка Монино пожаловалась, что объединение нескольких маршрутов усложнило сотрудникам предприятия путь на работу и домой. Глава округа рассказал, почему пришлось прибегнуть к той мере, а также сообщил, что предпринимается для улучшения ситуации. В частности, перевозчик набирает дополнительных водителей», — говорится в сообщении.Жители также спросили о сроках завершения капитального ремонта городского бассейна. Сергей Мужальских сообщил, что работы должны закончить до конца года. На встрече также обсудили вопросы, касающиеся ЖКХ, вывоза мусора, ремонта домов и пр.
Читайте также:
Глава округа Ступино Сергей Мужальских открыл новый детский игровой комплекс
В Ступине отправили гуманитарную помощь для участников СВО
В Ступине снесли двухэтажный аварийный дом
Лев Каштанов