Глава округа Ступино Сергей Мужальских открыл новый детский игровой комплекс

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино
В селе Старая Кашира городского округа Ступино на улице Новотроицкой состоялось торжественное открытие современного детского игрового комплекса, сообщает пресс-служба администрации городского округа Ступино.
«Вместе с вами, дорогие жители, открываем новую детскую площадку. Игровой комплекс установлен по вашей просьбе. Надеюсь, юные сельчане смогут весело и интересно проводить здесь свободное время и будут бережно относиться к игровым элементам», — сказал глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.Новая площадка имеет современное безопасное прорезиненное покрытие и оснащена игровым комплексом, включающим в себя городок с горкой, качели на пружинах и цепочках, балансир, а также спортивные элементы. Кроме того, было установлено освещение, лавочки и урны.
Сладкие подарки от главы муниципалитета стали приятным сюрпризом для юных участников праздника.
Сергей Мужальских также вручил благодарственные письма активным жителям Старой Каширы, которые внесли личный вклад в развитие своего населённого пункта.
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