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В Ступине снесли аварийный деревянный многоквартирный дом

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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Двухэтажный деревянный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице Куйбышева в Ступине, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.


«Дом, построенный в 1940 году, находился в центральной части города. Его общая площадь составляла около 420 квадратных метров. Из-за морального и физического износа конструкций здание признали аварийным, жильцов из расположенных там 13 квартир расселили, а построку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
В четвёртом квартале текущего года аварийный дом снесли, участок, который он занимал, освободили от строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация округа Ступино пока не приняла.

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«Понимал, что сделал и чем могу гордиться»: история космонавта Виктора Савиных
04 декабря 2024, 17:17

Виктор Савиных (Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. «Радио 1» продолжает рассказывать о героях прошлого и настоящего.
Сегодня речь пойдёт о дважды Герое Советского Союза, лауреате государственных премий СССР и Российской Федерации, лётчик-космонавте №50 и №100 в мировом списке, бортинженере экспедиций на станции «Салют-6» и «Салют-7» Викторе Петровиче Савиных.
«Думаю, что после старта Юрия Алексеевича Гагарина все живущие на Земле понимают, что в космос возможно полететь. И я тоже старался, учился, готовился к полёту. Свой первый полёт совершил в 1981 году. Помню, как Леонид Ильич Брежнев вручал мне Золотую Звезду Героя Советского Союза. Это было в Кремле. Мы с космонавтом Ковалёнком приехали на награждение. Ему вручили Орден Ленина, потому что для него это был уже второй полёт, а мне – Звезду Героя Советского Союза. В тот момент я понимал, что я сделал и чем могу гордиться», – рассказал Савиных.

Виктор Савиных (слева) / (Фото: РИА Новости / Александр Моклецов)

Первая звезда была вручена космонавту за полёт на станцию «Салют-6».
«Мы с Ковалёнком полетели туда, чтобы принять на борту нашей станции друзей из социалистических стран. Туда прилетели монгольский и румынский экипажи. Мы выполнили эти задачи успешно и приняли на борту шесть экипажей. Они отработали свои программы. Потом мы вернулись на Землю, и нас наградили. На станции «Салют-6» мы были 70 суток, но это немало», – вспомнил собеседник «Радио 1».
По оценке Савиных, полёт на станцию «Салют-7» был сложнейшим. Это была самая успешная в техническом отношении космическая экспедиция. Впервые на практике были отработаны методы наведения, сближения и стыковки с неуправляемым космическим объектом.

Виктор Савиных (справа) / (Фото: РИА Новости / Александр Моклецов)

Космонавт признался, что поддерживает дружеские отношения с теми, с кем летал на орбиту. Он также рассказал, что много общается с детьми и подростками, и многие из них хотят стать космонавтами или инженерами.
«Мы частенько созваниваемся, хотя живём в разных местах. И в такие праздники, как День Героев Отечества, обычно встречаемся.
Я 18-й год подряд провожу Циолковские чтения в городе Кирове и каждый год встречаюсь с детьми из разных уголков нашей великой, необъятной страны. И не только нашей – в этом году у нас были дети из Казахстана и из Сербии. Проводя эти чтения, мы слушаем их доклады. Так вот, у них есть огромное желание стать или космонавтами, или разработчиками новой техники», – поделился Виктор Петрович.
По словам Савиных, 9 декабря, в День Героев Отечества, он обязательно пойдёт на встречу в Кремль.

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Подмосковные производители бакалеи могут вернуть 50% стоимости оборудования для маркировки
04 декабря 2024, 17:12

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Производители бакалейных продуктов в Московской области могут воспользоваться программой поддержки для приобретения оборудования, которое необходимо для маркировки определённых товаров со скидкой 50%. Такой проект реализуется оператором системы маркировки «Честный знак», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
С 1 марта 2025 года будет введена обязательная маркировка для производителей бакалейных продуктов.

В рамках программы поддержки предприятия могут выбрать один из четырёх комплектов: для ручной маркировки, с ручным аппликатором и терминалом сбора данных, а также комплексные решения с автоматизированным рабочим местом для ручной маркировки и для автоматизированных линий.

Заявки на компенсацию затрат и получение комплектов для производителей закусок принимаются до 28 февраля 2025 года, а для производителей соусов, специй и уксусов — до 30 апреля 2025 года.

Подробная информация об условиях участия в программе доступна на сайте.

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#производители
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Подмосковные школьники собрали за месяц более 600 кг пластиковых крышек
04 декабря 2024, 16:31

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Свыше 600 килограммов пластика на переработку собрали за месяц школьники и преподаватели образовательных комплексов Московской области в рамках благотворительного проекта «Добрые крышечки», сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Больше всего пластиковых крышечек собрали в школе №52 округа Люберцы: участники акции смогли заполнить ценным вторсырьём более 450 бутылок и свыше 20 пакетов. Эта школа всегда демонстрирует большую активность и ставит рекорды акции», — говорится в сообщении.
Все средства, полученные за собранный пластик, передаются благотворительному фонду «Волонтеры в помощь детям-сиротам» для приобретения реабилитационного оборудования: тренажёров для инвалидов, кресел-колясок, вертикализаторов и пр.

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#подмосковье
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Нелегальных возчиков мусора в Подмосковье за месяц оштрафовали на 25 млн рублей
04 декабря 2024, 16:03

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Свыше 600 нарушений правил перевозки строительных отходов зафиксировали в Московской области в минувшем ноябре дорожные камеры видеонаблюдения, сумма штрафов составила 25 миллионов рублей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Больше всего перевозчиков строительных отходов без специальных талонов была замечена на дорогах Клина: на трассе М-10 «Россия», в районе поселка Кирилловка и на 89-м километре Ленинградского шоссе», — отмечается в сообщении.
В пятёрку округов с самым большим число выявленных нарушений вошёл также Одинцовский — там зафиксировали 72 неоформленных перевозки строительного мусора, Наро-Фоминский округ — 66 нарушений, Балашиха — 65 и Ленинский округ — 54.

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#подмосковье
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МВД: аферисты пользуются новой схемой кибератак «Спуфинг»
04 декабря 2024, 15:37

Фото: iStock/ Ton Photograph

Мошенники используют новую схему кибератак «Спуфинг», они создают фиктивные номера, сайты и рассылки, которые маскируются под известные источники, проинформировал Телеграм-канал МВД Медиа.
«Спуфинг — кибератака, при которой злоумышленник маскируется под другого человека/компанию, чтобы завоевать ваше доверие», — говорилось в сообщении ведомства.

Представители Министерства внутренних дел подчеркнули, что злоумышленники могут подменить номер и сайт — они копируют адрес и оформление.

«Используется ложная информация о входящем вызове на вашем смартфоне. Например, звонят якобы с номера 900 или от имени вашего друга», — уточнялось в материале.

Аферисты могут установить вирус на смартфон под видом рассылки рабочего файла или архива. При открытии подобного документа мошенники тайно устанавливают вирусную программу, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что аферисты начали использовать гиф-изображения для мошенничества в мессенджере WhatsApp.

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Каширских долголетов приглашают на занятия по пластилинографии
04 декабря 2024, 15:28

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Занятия по «рисованию» с помощью пластилина — пластилинографии — проводят для членов каширского отделения клуба «Активное долголетие», ближайшие состоятся 5, 6 и 7 декабря, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Пластилинография — это создание изображений с помощью пластилина на какой-либо поверхности. Такой вид деятельности хорошо развивает координацию движений, моторику, пространственное мышление и фантазию», — отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

5 и 6 декабря занятия по пластилинографии будут проводиться по адресу: город Кашира, улица Иванова, дом №1, а также в Центральной библиотеке по адресу: город Кашира, улица Центральная, дом №21. 7 декабря долголетов ждут на занятии в доме №1 по улице Иванова. Записаться на занятия можно по телефону: 8 (49669) 28-147.

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Любовница-стриптизерша Хантера Байдена дала первое интервью после его помилования: скандальная правда о сыне президента США
04 декабря 2024, 14:38

Зои Кестан (Фото: соцсети)

После снятия обвинений с младшего Байдена в издании New York Times вышло откровенное интервью с Зои Кестан, любовницей сына американского лидера. Что рассказала бывшая стриптизерша об отношениях с влиятельным наследником президента США расскажет «Радио 1».

Зои Кестан: кто она, чем известна


Дочь юриста и продавца из Нью-Йорка ранее была связана с миром искусства. Зои Кестан посещала элитную школу Горация Манна, а позже любовь к моде привела ее в Школу дизайна Род-Айленда, где она вынашивала планы превратить свои разработки в бренд.

Она работала с Джеффом Кунсом и помогала рэперу Трэвису Скотту, а через некоторое время стала основательницей бренда WeedSlut. Поиск способов самовыражения однажды привёл её в манхэттенский стрип-клуб, где 24-летняя Зои встретила 47-летнего Хантера Байдена.
Джо Байден со своим сыном Хантером (Фото:соцсети)


Знакомство с Хантером Байденом

Позже Зои вспоминала, как исполняла приватный танец для сына вице-президента, в то время как он не выпускал из рук трубку с наркотической травой. В ту ночь они остались в отеле, где обсуждали семью Хантера, его покойного брата и многое другое — несмотря на разницу в возрасте, Байден общался с ней как с равной.

Когда Зои захотела купить нижнее белье, Хантер одолжил ей свой Porsche и закрыл магазин для них двоих. Так начался их совместный тур по лучшим отелям Нью-Йорка.

Зависимость Хантера Байдена


Хантер Байден страдал от злоупотребления алкоголем и часто позволял себе наркотики. Так, он решил пройти курс лечения в калифорнийском реабилитационном центре. Однако вместо того, чтобы сосредоточиться на выздоровлении, он арендовал бунгало в знаменитом Chateau Marmont на месяц, потратив на это около полумиллиона долларов. В этом роскошном месте продолжалась его бурная жизнь.

Со временем отношения с Зом начали портиться. После частых ссор Хантер стремился найти новую компанию и забыться. Когда ему это сделать не удавалось, он использовал «Снэпчат» или загружал свои порноролики на «Порнхаб».

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Расставание


В конечном итоге Зои осознала, что Хантер не изменится и согласилась разорвать отношения. Инициатором расставания был Байден.

«Прости, я был неправ и вел себя плохо. Нам не стоит больше встречаться», — написал он в письме, отправленном на e-mail.

Зои вернулась к работе в кабаре. Спустя год она узнала, что Хантер женился. Его избранницей стала режиссер Мелисса Коэн. Зои, тем временем, переживала тяжелые времена. Она пыталась запустить новую коллекцию WeedSlut, но после блокировки ее аккаунта в социальной сети просто сдалась. Затем разразился скандал с взломанным ноутбуком Хантера Байдена, где она была запечатлена в откровенных позах.

Огласка в СМИ и суды


В результате сливов в сеть пикантных фото Зои американские СМИ быстро окрестили ее проституткой. Кроме того, в связи с возбужденным на Хантера делом ей часто приходилось давать показания в судах, где она рассказывала о том, какие наркотики и как употреблял Хантер.

Сейчас Зои больше не работает в стриптиз-клубе и сосредоточилась на дизайне.

Суд в США закрыл дело против Хантера Байдена


2 декабря Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена, ранее обвиненного в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. Байден считает, что обвинения против Хантера были несправедливыми и направлены на то, чтобы подорвать как его репутацию, так и репутацию самого президента. Избранный президент Дональд Трамп охарактеризовал это как злоупотребление правосудием, а миллиардер Илон Маск назвал помилование Хантера угрозой.

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Исполнительница Азиза дала показания по делу об убийстве Талькова
04 декабря 2024, 14:37

Певица Азиза (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

В суде Санкт-Петербурга исполнительница Азиза дала показания по делу об убийстве Игоря Талькова. Певица разнимала в потасовке своего телохранителя и директора исполнителя Валерия Шляфмана. О самой стрельбе Азиза узнала, когда находилась в гримёрке, проинформировал Телеграм-канал SHOT.
60-летняя певица 4 декабря давала показания в Петроградском районном суде. Азиза заявила, что после драки она пошла в гримёрную комнату, спустя какое-то время певица услышала крик, что Игорь Тальков ранен.

Азиза увидела своего партнёра по жизни, телохранителя Игоря Малахова и сначала подумала, что ранен он, поскольку мужчина был весь в крови. Оружие женщина обнаружила в бачке унитаза в туалетной бумаге. Она достала пистолет и передала его, как улику.

Азиза знала, что у Малахова было оружие и думала, что пистолет в потасовке выхватил Шляфман и выстрелил Талькова — он мог находиться в состоянии аффекта, отметила артистка.

Перед началом стрельбы певица предпринимала попытки разнять мужчин, а потом удалилась. Азиза сказала, что в ходе драки она оторвала ноготь и была вся в крови.

Игорь Тальков умер в потасовке между директором Шляфманом, телохранителем исполнительницы Азизы и её возлюбленным Игорем Малаховым.

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Эксперт Липов: аферисты используют гифки в WhatsApp для кражи данных
04 декабря 2024, 14:37

Фото: iStock/ Sadi Maria

Директор по информационным технологиям «EdgeЦентр» Сергей Липов сообщил россиянам о новом способе мошенничества в мессенджере WhatsApp, аферисты используют гиф-изображения, передал RT.
«Скамеры в очередной раз продемонстрировали свою изобретательность, внедрив новый способ обмана пользователей WhatsApp. На этот раз они используют гифки, которые на первый взгляд кажутся безобидными и даже приятными», — обратил внимание Сергей Липов.

Эксперт уточнил, что мошенники вшивают в изображения вредоносный код или ссылку на фишинговый сайт — с их помощью они воруют личные данные жертвы. Анимированные картинки, как подчеркнул специалист, люди регулярно используют в мессенджерах для поздравлений.

«Поэтому пользователи, как правило, не подозревают об опасности и открывают такие сообщения без задней мысли», — сказал эксперт.

Сергей Липов рекомендовал не открывать гифки и ссылки от неизвестных контактов. Он добавил, что даже если написал знакомый, но сообщение кажется подозрительным, то стоит уточнить у отправителя его подлинность.

Ещё специалист посоветовал установить проверенное антивирусное программное обеспечение, постоянно следить за обновлениями безопасности используемого устройства и приложений.

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