В Ступине снесли аварийный деревянный многоквартирный дом

Двухэтажный деревянный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице Куйбышева в Ступине, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом, построенный в 1940 году, находился в центральной части города. Его общая площадь составляла около 420 квадратных метров. Из-за морального и физического износа конструкций здание признали аварийным, жильцов из расположенных там 13 квартир расселили, а построку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.В четвёртом квартале текущего года аварийный дом снесли, участок, который он занимал, освободили от строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация округа Ступино пока не приняла.
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