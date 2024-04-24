В Ступине снесли аварийный многоквартирный жилой дом

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Двухэтажный многоквартирный жилой дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли в рабочем посёлке Жилево городского округа Ступино, сообщает пресс-служба Мособлархитектры.
«Кирпичный дом на 12 квартир общей площадью свыше 500 квадратным метров был построен в 1963 году, он располагался по адресу: р.п. Жилево, Железнодорожная улица, 9а. Обследование выявило моральный и физический износ здания, в связи с этим постройку признали аварийной. После того, как жильцов из дома расселили, было принято решение демонтировать здание», — говорится в сообщении.Аварийный дом снесли в первом квартале текущего года. В настоящее время территория очищена от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившийся земельный участок, пока не принято.
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Лев Каштанов