Признал вину: в гибели четверых детей от отравления под Красноярском обвинили отца, что известно

Обстановка в квартире семьи Виноградовых (Фото: ТГ-канал прокуратуры Красноярского края)
3 декабря отцу четырех детей, погибших в поселке Красная Сопка Красноярского края, предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Мужчина признал свою вину. О том, что на самом деле произошло в семье Виноградовых накануне трагедии расскажет «Радио 1».
Отравление семьи в Красноярске 21 сентября
По версии следствия, вечером 20 сентября мужчина обработал дом дихлофосом. При этом он не соблюдал рекомендации производителя: не проветрил помещения и не провел влажную уборку. Позже эксперты обнаружили следы инсектицида на еде, посуде и одежде. Утром 21 сентября всем стало плохо: начались рвота и слабость.
Глава семьи обратился к родственникам с просьбой отвезти их в больницу. К этому моменту и дети, и взрослые уже едва держались на ногах. В тот же день скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, 22 сентября не стало их 11-летней сестры, а 23 сентября ночью умерла 12-летняя девочка. 34-летний Дмитрий и 32-летняя Виктория, находившаяся на поздних месяцах беременности, выжили, хотя их состояние также вызывало опасения. К счастью, врачи смогли спасти жизнь новорожденному, и 8 ноября у семьи родился здоровый мальчик.
Обстановка в квартире семьи Виноградовых (Фото: ТГ-канал прокуратуры Красноярского края)
От чего погибли дети
Следственные органы, занимающиеся расследованием дела, в ходе судебно-медицинской экспертизы установили, что причиной смерти детей стало острое отравление инсектицидами, в частности — дихлофосом. На посуде в доме были обнаружены компоненты яда, что стало ключевым доказательством в уголовном деле.
Какие еще версии, кроме отравления, рассматривало следствие
Изначально подозревали магазинные пельмени, затем рассматривали возможность путаницы между отравляющим веществом и приправой во время готовки, так как всем членам семьи стало плохо после ужина. Однако в еде не нашли никаких опасных веществ. Продукты, изъятые из магазина и остатки из тарелок, оказались «чистыми».
Представители производителя дихлофоса были допрошены после трагедии с четырьмя детьми в Красноярском крае. Продукция была отправлена на химическую экспертизу, нарушений со стороны производителя выявлено не было.
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Отец семьи признал вину
Отец погибших под Красноярском детей во время допроса (Фото: ТГ-канал СК РФ)
Во время допроса отец семейства признал свою вину. По статье «Причинение смерти по неосторожности» ему грозит до четырех лет лишения свободы. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Обстановка в доме
Сразу после трагедии в сети появились кадры с места происшествия. Общественность обратила внимание на обстановку в доме: содранные обои, пустые бутылки из-под алкоголя.
«Уличная обувь на кухне, повсюду пустые бутылки из-под пива, грязь и плесень, пепельница рядом с кроватью. Очевидно, это маргинальная семья. По пьяни они могли добавить в пельмени крысиный яд вместо соли», — рассуждают комментаторы.
Однако позже выяснилось, что семья была благополучной, на учете не состояла. Родители семейства планировали произвести в квартире ремонт.
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