Признал вину: в гибели четверых детей от отравления под Красноярском обвинили отца, что известно

3 декабря отцу четырех детей, погибших в поселке Красная Сопка Красноярского края, предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Мужчина признал свою вину. О том, что на самом деле произошло в семье Виноградовых накануне трагедии расскажет «Радио 1».