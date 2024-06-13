Москвичка вытащила тело умершей матери на лестничную клетку из-за нашествия тараканов

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Дочери пришлось вынести тело умершей матери на лестничную площадку, чтобы его смогли осмотреть врачи. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Причиной такого поступка послужила полная антисанитария в квартире и кишащие тараканы. Уточняется, что труп 51-летней женщины был обнаружен в районе Кунцево.
Дочь умершей сообщила, что ее мать умерла в квартире, но из-за ужасающих санитарных условий ей пришлось вытащить тело на лестничную площадку. Примечательно, что следов насильственной смерти найдено не было.
По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее сообщалось, что тело экс-участницы «Дома-2» Либерж Кпадону пролежало в квартире 41 день после е смерти. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Дочь умершей сообщила, что ее мать умерла в квартире, но из-за ужасающих санитарных условий ей пришлось вытащить тело на лестничную площадку. Примечательно, что следов насильственной смерти найдено не было.
По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее сообщалось, что тело экс-участницы «Дома-2» Либерж Кпадону пролежало в квартире 41 день после е смерти. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова