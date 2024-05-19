В суд поступила жалоба на продление ареста фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

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В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление о продлении на три месяца срока ареста фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле», соответствующая информация опубликована в базе данных столичных судов.
16 и 17 мая в Басманном суде состоялось заседание, по итогам которого арест Джумохона Курбонова*, Мухаммада Зоира Шарипзоде*, Назримада Лутфуллои* и Якубджона Юсуфзоде* был продлён до 22 августа.
Кто из четверых подсудимых подал в суд апелляционную жалобу — не уточняется.
По факту теракта были арестованы 12 подозреваемых.
Напомним, 22 марта 2024 года четверо вооружённых боевиков ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Там террористы открыли стрельбу по людям, а затем подожгли здание и скрылись, их удалось задержать на пути к украинской границе.
Теракт в «Крокус Сити Холле» стал вторым по количеству жертв в истории современной России и унёс жизни 145 человек.
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*Внесены в реестр террористов
Кто из четверых подсудимых подал в суд апелляционную жалобу — не уточняется.
По факту теракта были арестованы 12 подозреваемых.
Напомним, 22 марта 2024 года четверо вооружённых боевиков ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Там террористы открыли стрельбу по людям, а затем подожгли здание и скрылись, их удалось задержать на пути к украинской границе.
Теракт в «Крокус Сити Холле» стал вторым по количеству жертв в истории современной России и унёс жизни 145 человек.
Читайте также:
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*Внесены в реестр террористов
Евгения Парфентьева