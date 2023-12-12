В суперфинал конкурса «Лидеры России» вышло рекордное число подмосковных участников

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В суперфинал V конкурса «Лидеры России» вышли 18 представителей Подмосковья. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Ежегодно у Подмосковья серьёзное представительство в конкурсе и достойные результаты. На этот раз в окружной финал ЦФО пробились более 190 наших участников, а в суперфинал вышли 18. Это рекорд для региона. В прошлом году, например, было 13», – отметил глава региона.Финал конкурса в Центральном федеральном округе завершился в Москве. Управленцы провели для школьников более 400 мастер-классов «Уроки лидерства. Ценностные ориентиры», приняли участие в оценочных испытаниях, получили более 150 консультаций экспертов кадрового агентства АНО «Россия – страна возможностей», прошли около 150 собеседований с крупными работодателями – партнёрами конкурса.
«Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он проходит с 2017 года и объединяет инициативных и ярких управленцев, которым важно быть в движении, в поиске, в команде. Люди со свежим и нестандартным взглядом сейчас особенно необходимы, чтобы вывести на новый уровень стратегические проекты развития, возглавить перемены в экономике, социальной сфере, госуправлении», – сказал Воробьёв.Очные финалы пятого конкурса «Лидеры России» проходили с сентября по ноябрь в семи федеральных округах, а также в новых регионах. Эксперты оценивали, как участники проявляют себя в управленческих ролях организатора, лидера команды, проводника изменений, стратега, реформатора и коммуникатора. В течение конкурсных испытаний участники решали управленческие задачи и демонстрировали навыки руководителей. На окружной финал ЦФО было подано свыше 50 тыс заявок, в том числе из более чем 20 зарубежных стран.
«Финал в ЦФО всегда самый конкурентный и массовый по числу участников, но в пятом сезоне он побил все рекорды. На площадке встретились более 1050 управленцев, работу которых оценивали около 100 экспертов. Сегодня перед нами стоят большие вызовы, и достичь результатов смогут только сильные управленцы, такие как «Лидеры России», – сказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.Он добавил, что в команду суперфиналистов вошли представители всех федеральных округов, новых регионов и зарубежья. Главное конкурсное испытание состоится в следующем году в Москве. Все суперфиналисты получат образовательный грант на 1 млн рублей и возможность поработать с наставниками из числа ведущих управленцев страны. А иностранцы, участвующие в суперфинале, смогут претендовать на получение российского гражданства по упрощённой процедуре.
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Лора Луганская