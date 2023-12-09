В зимней Гонке Героев в Алабино приняли участие ребята из более 50 округов Подмосковья

Фото: Антон Чернов
Молодежный патриотический экстремальный забег «Наследники Победы» (Гонка Героев) проводится каждый год. Участники преодолевают полосу препятствий по пересечённой местности. Принять участие в этом забеге может любой желающий, кому больше 18 лет.
Отмечается, что участие в забеге является бесплатным. В этом году в Гонке Героев поучаствовали люди из 52 городских округов Московской области, в том числе и военные, которые вернулись из зоны специальной военной операции.
Министр также вручила победителям и призёрам награды. Сообщается, что протяженность трассы для забега составила восемь километров и включала тридцать препятствий. В процессе всего забега рядом с трассой находились профессиональные инструкторы и волонтеры.
После финиша все участники получили фирменные жетоны Гонки Героев «Наследники Победы». А победители — кубки.
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«Ребята, хочу поприветствовать вас от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, от себя лично и от всей нашей большой команды, которая сегодня, в День Героев Отечества, организовала для вас эту Гонку. Вы невероятно крутые, большие молодцы! В такой мороз мы провели забег впервые, надеюсь, всем всё понравилось», — сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
После финиша все участники получили фирменные жетоны Гонки Героев «Наследники Победы». А победители — кубки.
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Екатерина Коршунова