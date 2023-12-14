Глава SuperJob Захаров предложил необычное решение проблемы дефицита кадров

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Основатель и президент портала SuperJob Алексей Захаров заявил, что проблему дефицита кадров в России можно решить путём «придушения» сферы услуг.
«Есть причины для обострения такой тенденции. У нас демографическая яма, она углубляется, с 2007 года на рынок труда вышло от 50 до 100 тыс. меньше молодых людей, чем в предыдущий год, почти 1 млн человек пострадали коронавируса, около 1 млн человек служит по контракту, мобилизация. Тем временем коронавирус толкнул сферу услуг вперёд и там прибавилось несколько миллионов рабочих мест. Из реального сектора люди перешли в сферу услуг, что привело к перестройке экономики. Теперь реальный сектор говорит об огромном дефиците кадров. Что делать? Немного придушить сферу услуг», — приводит Общественная Служба Новостей слова Захарова.
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