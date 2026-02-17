В Свердловской области к консультированию перед абортами привлекут духовников
В Свердловской области к консультированию перед абортами привлекут духовников. Проект запустили по инициативе регионального Минздрава.
Помимо священнослужителей, консультации будут проводить акушеры-гинекологи, медицинские психологи, социальные работники, а также юристы и специалисты по финансовым вопросам. Власти объясняют инициативу демографической ситуацией. По итогам прошлого года доля абортов в регионе превысила средний показатель по стране. Среди причин женщины называют материальные сложности, семейные проблемы и карьерные планы.
Проект направлен на изменение отношения к беременности и материнству, особенно среди женщин 25–35 лет. В Минздраве считают, что ребёнок может стать стимулом для личного и профессионального роста, а работодатели будут с большим пониманием относиться к сотрудницам с детьми.
