В Свердловской области сторож отсудил у Минобороны 4,7 млн за то, что не работал

Восстановление в должности сторожа воинской части стало результатом решения суда, который признал его увольнение незаконным. Как сообщает Ura.ru со ссылкой на судебные материалы, инцидент произошел весной 2024 года, когда работник получил два выговора за то, что не обнаружил «диверсанта» во время учебной проверки.