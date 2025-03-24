В Свердловской области сторож отсудил у Минобороны 4,7 млн за то, что не работал

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Восстановление в должности сторожа воинской части стало результатом решения суда, который признал его увольнение незаконным. Как сообщает Ura.ru со ссылкой на судебные материалы, инцидент произошел весной 2024 года, когда работник получил два выговора за то, что не обнаружил «диверсанта» во время учебной проверки.
По информации командования, сторож пропустил человека с имитацией коктейлей Молотова и машину с «взрывным устройством», не воспользовавшись металлодетектором и зеркалом. Однако сам мужчина утверждал, что техника была неисправна и что он выполнял свои обязанности должным образом.
Судья, рассмотрев дело, отметила, что вину сторожа не удалось доказать. В результате были отменены приказы о взысканиях, и работник был восстановлен на своей должности. Кроме того, Минобороны обязали выплатить ему 4,7 миллиона рублей за 271 день вынужденного прогула и 50 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.
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Судья, рассмотрев дело, отметила, что вину сторожа не удалось доказать. В результате были отменены приказы о взысканиях, и работник был восстановлен на своей должности. Кроме того, Минобороны обязали выплатить ему 4,7 миллиона рублей за 271 день вынужденного прогула и 50 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.
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Дарья Осипова