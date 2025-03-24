Все 22 сгоревшие на стоянке во Владивостоке машины восстановлению не подлежат

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В результате крупного пожара на автостоянке во Владивостоке сгорели 22 автомобиля, которые не подлежат восстановлению. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел рано утром на улице Пихтовая. Пожар охватил площадь в 150 квадратных метров и был ликвидирован без пострадавших.
По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог, зафиксированный на камерах наблюдения. В результате огня также пострадали гаражный кооператив и линия уличного освещения. На месте происшествия ощущается сильный запах гари, а охранник стоянки сообщил, что дым был настолько густым, что затруднял видимость на проезжей части. Прокуратура возбудила уголовное дело об уничтожении имущества.
Ранее стало известно, что в центре российского города огонь охватил торговый центр. Предварительно, площадь возгорания достигла примерно 500 квадратных метров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог, зафиксированный на камерах наблюдения. В результате огня также пострадали гаражный кооператив и линия уличного освещения. На месте происшествия ощущается сильный запах гари, а охранник стоянки сообщил, что дым был настолько густым, что затруднял видимость на проезжей части. Прокуратура возбудила уголовное дело об уничтожении имущества.
Ранее стало известно, что в центре российского города огонь охватил торговый центр. Предварительно, площадь возгорания достигла примерно 500 квадратных метров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова