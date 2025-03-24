В Ростове-на-Дону установлены причины пожара в торговом центре

Во время ледового шоу «Аладдин и сказки 1001 ночи» в кишинёвской «Арена-Кишинёв» произошёл несчастный случай. Артистка сорвалась с троса и упала на лёд с высоты трёх метров. Инцидент произошёл при исполнении трюка, сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале, выкладывая видео происшествия.