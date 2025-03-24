В Ростове-на-Дону установлены причины пожара в торговом центре

Фото: iStock/grafoto
В Ростове-на-Дону произошел пожар в торговом центре, который, по предварительным данным, был вызван коротким замыканием в вывеске на фасаде здания. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. В ходе инцидента огонь перекинулся на кровлю соседнего пятиэтажного жилого дома, что потребовало незамедлительной эвакуации жителей.
На месте происшествия работают дознаватели МЧС, которые продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Специалисты уже подтвердили, что причиной возгорания стало короткое замыкание.
Ситуация находится под контролем, спасатели предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий пожара.
Ранее сообщалось, что в результате крупного пожара на автостоянке во Владивостоке сгорели 22 автомобиля, которые не подлежат восстановлению. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В центре российского города огонь охватил торговый центр
«Снегопад не утихает»: На Камчатку за сутки обрушилось более 50% месячной нормы осадков
МЧС: Пожар на Центральном рынке Великого Новгорода локализовали
На месте происшествия работают дознаватели МЧС, которые продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Специалисты уже подтвердили, что причиной возгорания стало короткое замыкание.
Ситуация находится под контролем, спасатели предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий пожара.
Ранее сообщалось, что в результате крупного пожара на автостоянке во Владивостоке сгорели 22 автомобиля, которые не подлежат восстановлению. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В центре российского города огонь охватил торговый центр
«Снегопад не утихает»: На Камчатку за сутки обрушилось более 50% месячной нормы осадков
МЧС: Пожар на Центральном рынке Великого Новгорода локализовали
Дарья Осипова