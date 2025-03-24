Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Экс-владельца патронного завода в Подмосковье заочно приговорили к 15 годам колонии

Экс-владельца патронного завода в Подмосковье заочно приговорили к 15 годам колонии

«Ъ»: экс-владельца патронного завода в Климовске приговорили к 15 годам за хищения
Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Бывшего владельца патронного завода в Подмосковье заочно приговорили к 15 годам колонии за хищение миллионов и акций, сообщает «Коммерсантъ».
Экс-хозяин ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) Хорхе Портилья-Сумин, 61 год, давно находится в международном розыске. Судебный процесс над ним длился три с половиной года.

КСПЗ — ведущее российское предприятие по изготовлению патронов и оружия.

Артистка сорвалась с высоты во время трюка ледового шоу на арене в Кишиневе
Артистка сорвалась с высоты во время трюка ледового шоу на арене в Кишиневе
Портилья-Сумин родился в Москве, но имеет гражданство Мексики. Его мать была замужем за советником мексиканского посольства в СССР. Московский областной суд рассматривал дело в закрытом режиме, обвиняя фигуранта в краже 179,1 миллиона рублей и 250 акций у предприятия и в легализации этих средств.

Фото: iStock/utah778

Ему также вменили преднамеренное банкротство завода и фальсификацию доказательств по гражданскому делу, но от наказания за эти эпизоды его освободили из-за истечения срока давности.

В прошлом Хорхе уже отбывал наказание — в декабре 1986 года его осудили на 14 лет за расправу над отчимом и домработницей. Тогда он провел время в колонии усиленного режима в Грузии.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону сотрудники МЧС России борются с пожаром в торговом центре «Галерея Астор». Огонь охватил фасад здания на Будённовском проспекте, а затем распространился на кровлю стоящей рядом пятиэтажки.

Жителей начали эвакуировать.

Читайте также:

«Снегопад не утихает»: На Камчатку за сутки обрушилось более 50% месячной нормы осадков

Стало известно, кто сыграет в Европе за право выхода на ЧМ-2026 по футболу

«Жизнь перевернулась на 180 градусов»: жена актера Саши Петрова впервые рассказала о трудностях перед родами
#подмосковье
#гражданство
#суд
#завод
#банкротство
#ссср
#наказание
#предприятия
Все 22 сгоревшие на стоянке во Владивостоке машины восстановлению не подлежат
24 марта 2025, 07:00

Фото: iStock/Alesmunt

В результате крупного пожара на автостоянке во Владивостоке сгорели 22 автомобиля, которые не подлежат восстановлению. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел рано утром на улице Пихтовая. Пожар охватил площадь в 150 квадратных метров и был ликвидирован без пострадавших.

По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог, зафиксированный на камерах наблюдения. В результате огня также пострадали гаражный кооператив и линия уличного освещения. На месте происшествия ощущается сильный запах гари, а охранник стоянки сообщил, что дым был настолько густым, что затруднял видимость на проезжей части. Прокуратура возбудила уголовное дело об уничтожении имущества.

Ранее стало известно, что в центре российского города огонь охватил торговый центр. Предварительно, площадь возгорания достигла примерно 500 квадратных метров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Снегопад не утихает»: На Камчатку за сутки обрушилось более 50% месячной нормы осадков

Артистка сорвалась с высоты во время трюка ледового шоу на арене в Кишиневе

Учительница устроила оргию со школьниками в стиле фильма ужасов «Крик»
#дело
#пожар
#уголовное дело
#прокуратура
#поджог
#инцидент
#шоу
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В центре российского города огонь охватил торговый центр
МЧС: пожар начался в ТЦ «Галерея Астор» Ростова-на-Дону
24 марта 2025, 06:44

Фото: МЧС России

В Ростове-на-Дону сотрудники МЧС России борются с пожаром в торговом центре «Галерея Астор». Огонь охватил фасад здания на Будённовском проспекте, передает Telegram-канал МЧС России.
Предварительно, площадь возгорания достигла примерно 500 квадратных метров.
К тушению привлечены 70 человек и 19 единиц техники.

Работники центра рассказали, что пожар, возможно, начался в ночном клубе «Ля Мажор», расположенном внутри здания. Всех, кто находился в ТЦ, удалось эвакуировать без промедления, передает Telegram-канал Mash.



Ситуация осложняется угрозой распространения огня на соседние строения. Спасатели делают все возможное, чтобы локализовать возгорание.

Ранее сообщалось, что Петропавловск-Камчатский оказался под ударом циклона. За сутки там выпало почти 70 мм осадков, что составляет 64% от месячной нормы.

Читайте также:

Момент поджога автомобиля на стоянке во Владивостоке попал на видео

«Жизнь перевернулась на 180 градусов»: жена актера Саши Петрова впервые рассказала ​о трудностях перед родами

Артистка сорвалась с высоты во время трюка ледового шоу на арене в Кишиневе
#спасатели
#работа
#мчс
#пожар
#возгорание
#тц
#работники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Снегопад не утихает»: На Камчатку за сутки обрушилось более 50% месячной нормы осадков
Беляев: в Петропавловске-Камчатском за сутки выпало 64% месячной нормы осадков
24 марта 2025, 06:32

Евгений Беляев (Фото: кадр видео Telegram @belyaev_official_pkgo)

Петропавловск-Камчатский оказался под ударом циклона, за сутки там выпало почти 70 мм осадков, что составляет 64% от месячной нормы. Глава города Евгений Беляев рассказал об этом в своем Telegram-канале.
Снегопад не утихает, осложняя жизнь горожан и работу служб.

Сейчас на улицах трудятся около 50 снегоуборочных машин, но расчистка идет с трудом из-за брошенных на дорогах автомобилей. Снег идет мокрый и тяжелый, что добавляет проблем технике.

Власти решают, как эвакуировать транспорт, чтобы грейдеры могли освободить пути. Пока по городу ездят вахтовки, а главной задачей остается расчистка основных дорог и подъездов к больницам и школам для запуска автобусов.

Стало известно о масштабном увеличении пенсии в апреле
Стало известно о масштабном увеличении пенсии в апреле
«Решаем вопрос, как безопасно их убирать, чтобы быстрее обеспечить достаточную ширину проезжей части для выхода пассажирского транспорта», — поделился глава города.
После короткой паузы осадки возобновились, и прогноз остается тревожным. Беляев призвал жителей не выезжать на дороги без крайней нужды и сообщил, что режим лавинной опасности в горных районах продлен до 27 марта.

Читайте также:

Минтруд раскрыл, какие специалисты будут больше всего нужны в 2029 году

«Мы так тебя ждали!»: Саша Савельева выложила теплые фото с новорожденным сыном и кадры беременности

Учительница устроила оргию со школьниками в стиле фильма ужасов «Крик»
#транспорт
#дороги
#жизнь
#снег
#снегопад
#прогноз
#осадки
#режим
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Артистка сорвалась с высоты во время трюка ледового шоу на арене в Кишиневе
24 марта 2025, 05:00

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Во время ледового шоу «Аладдин и сказки 1001 ночи» в кишинёвской «Арена-Кишинёв» произошёл несчастный случай. Артистка сорвалась с троса и упала на лёд с высоты трёх метров. Инцидент произошёл при исполнении трюка, сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале, выкладывая видео происшествия.
Пострадавшую оперативно госпитализировали, после чего шоу возобновилось.

Организаторы заявили, что причиной ЧП стал человеческий фактор.

«Это не связано с неисправностями оборудования, которое находится в идеальном рабочем состоянии», — цитирует организаторов портал Omniapres.



Ранее «Радио 1» передавало, что момент поджога автомобилей на стоянке во Владивостоке зафиксировали камеры видеонаблюдения. В ночь с 23 на 24 марта неизвестный, пробравшись на территорию, облил одну из машин горючей жидкостью и умышленно поджёг её. Это привело к возгоранию 22 автомобилей.

Читайте также:

«Мы так тебя ждали!»: Саша Савельева выложила теплые фото с новорожденным сыном и кадры беременности

В Госдуме раскрыли, как получить девять дней отдыха в майские праздники

«За мной поплыл скат»: Ксения Бородина пережила стресс на Мальдивах, когда решила поплавать с маской
#чп
#лёд
#оборудование
#инцидент
#шоу
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Момент поджога автомобиля на стоянке во Владивостоке попал на видео
24 марта 2025, 03:00

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Момент поджога автомобилей на стоянке во Владивостоке зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ночью неизвестный, пробравшись на территорию, облил одну из машин горючей жидкостью и умышленно поджёг её, что привело к возгоранию 22 автомобилей. Информацию подтвердила пресс-служба прокуратуры Приморского края.
На видеозаписи видно, как одна из машин начинает полыхать после действий пиромана, пламя быстро становится очень мощным. Огонь быстро распространился на соседние машины, которые полностью выгорели.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества». Личность поджигателя устанавливается — правоохранительные органы ведут поиски злоумышленника. Его мотив пока неизвестен.

Ущерб от инцидента предстоит оценить, но уже сейчас ясно, что владельцы автомобилей понесли значительные потери.

Ранее сообщалось, что крупный пожар уничтожил не менее 30 автомобилей на автостоянке в Приморье, Владивосток. Цифра была приблизительная, на основе слов очевидцев. Горящие машины были сняты на видео местной жительницей, которая выложила клип с комментариями в соцсети.

Читайте также:

Учительница устроила оргию со школьниками в стиле фильма ужасов «Крик»

МЧС: Пожар на Центральном рынке Великого Новгорода локализовали

«Мы так тебя ждали!»: Саша Савельева выложила теплые фото с новорожденным сыном и кадры беременности
#дело
#уголовное дело
#камеры
#поджог
#ущерб
#машины
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате