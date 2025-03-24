Экс-владельца патронного завода в Подмосковье заочно приговорили к 15 годам колонии

Фото: iStock/Dmitry Belyaev
Бывшего владельца патронного завода в Подмосковье заочно приговорили к 15 годам колонии за хищение миллионов и акций, сообщает «Коммерсантъ».
Экс-хозяин ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) Хорхе Портилья-Сумин, 61 год, давно находится в международном розыске. Судебный процесс над ним длился три с половиной года.
КСПЗ — ведущее российское предприятие по изготовлению патронов и оружия.
Портилья-Сумин родился в Москве, но имеет гражданство Мексики. Его мать была замужем за советником мексиканского посольства в СССР. Московский областной суд рассматривал дело в закрытом режиме, обвиняя фигуранта в краже 179,1 миллиона рублей и 250 акций у предприятия и в легализации этих средств.
Ему также вменили преднамеренное банкротство завода и фальсификацию доказательств по гражданскому делу, но от наказания за эти эпизоды его освободили из-за истечения срока давности.
В прошлом Хорхе уже отбывал наказание — в декабре 1986 года его осудили на 14 лет за расправу над отчимом и домработницей. Тогда он провел время в колонии усиленного режима в Грузии.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону сотрудники МЧС России борются с пожаром в торговом центре «Галерея Астор». Огонь охватил фасад здания на Будённовском проспекте, а затем распространился на кровлю стоящей рядом пятиэтажки.
Жителей начали эвакуировать.
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КСПЗ — ведущее российское предприятие по изготовлению патронов и оружия.
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Портилья-Сумин родился в Москве, но имеет гражданство Мексики. Его мать была замужем за советником мексиканского посольства в СССР. Московский областной суд рассматривал дело в закрытом режиме, обвиняя фигуранта в краже 179,1 миллиона рублей и 250 акций у предприятия и в легализации этих средств.
Фото: iStock/utah778
Ему также вменили преднамеренное банкротство завода и фальсификацию доказательств по гражданскому делу, но от наказания за эти эпизоды его освободили из-за истечения срока давности.
В прошлом Хорхе уже отбывал наказание — в декабре 1986 года его осудили на 14 лет за расправу над отчимом и домработницей. Тогда он провел время в колонии усиленного режима в Грузии.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону сотрудники МЧС России борются с пожаром в торговом центре «Галерея Астор». Огонь охватил фасад здания на Будённовском проспекте, а затем распространился на кровлю стоящей рядом пятиэтажки.
Жителей начали эвакуировать.
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Мария Моисеева