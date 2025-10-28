Заслуженный учитель РФ оценил предложение о введении шведского стола в школах
Учитель Снегуров: шведский стол в школе будет отвлекать от учебного процесса
Введение в российских школах шведского стола может обернуться социальным расслоением. Так считает заслуженный учитель РФ Александр Снегуров.
Ранее депутат Госдумы Ирина Филатова направила обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой, предлагая ввести в школах питание по системе шведский стол.
«В одной школе шведский стол, в другой — чай с булочкой пьют. Да и сама идея в условиях образовательного учреждения морально, я считаю, отвлекает от образовательного процесса, потому что в центр внимания детей попадает этот самый шведский стол», — сказал Снегуров «Москве 24».
По его словам, в больших городах принимают меры, чтобы разнообразить меню для школьников, однако это не увеличивает заинтересованность детей в питании.
Важно, чтобы пища была приготовлена качественно, однако даже в этом случае всем детям угодить не получится, заключил Снегуров.
Тем временем по Сети разошлись фото из столовой школы №11 в Азове, где столы разделили для малоимущих и детей участников СВО. По данным RT, директора учебного заведения после этого уже уволили.
Глава города Дмитрий Устименко попросил прощения за действия сотрудников школы и пообещал, что все дети будут питаться одинаково.
«Вряд ли человек здравомыслящий может это спокойно прокомментировать. Это яркий пример того, что нет пределов человеческой глупости», — приводит RT слова Устименко.