Многодетная россиянка обвинила школьника в отработке боевых приёмах на её сыне
В Калининграде мать троих детей обратилась в полицию, заявив, что одноклассник регулярно избивает её 10-летнего сына, «отрабатывая на нём боевые приёмы». Об этом сообщает издание «Клопс».
По словам женщины, её сын – щуплый и невысокий ребёнок, страдающий последствиями родовой травмы, весит всего 27 килограммов. В то же время его обидчик крупнее и, как утверждает мать, систематически применяет к мальчику приёмы, похожие на борцовские.
В частности, как утверждает женщина, он перебрасывал её сына через себя, говоря, что это игра. Заваливал его на пол и удерживал, сжимая руками шею.
Последний такой инцидент закончился госпитализацией – у школьника диагностировали растяжение сухожильно-связочного аппарата шеи и ушиб поясницы.
Мать также заявила, что её ребёнок подвергался насилию со стороны других учеников. По её словам, однажды одноклассница воткнула ручку в верхнее веко мальчика прямо на глазах у учителя – стержень вошёл на полсантиметра, но зрение удалось сохранить.
Семья обратилась в правоохранительные органы и прошла судебно-медицинскую экспертизу. Теперь она требует отчисления ребёнка, напавшего на её сына.
