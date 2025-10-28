Многодетная россиянка обвинила школьника в отработке боевых приёмах на её сыне

28 октября 2025, 18:23

Калининградского школьника обвинили в отработке боевых приёмов на однокласснике

Фото: iStock/mactrunk

В Калининграде мать троих детей обратилась в полицию, заявив, что одноклассник регулярно избивает её 10-летнего сына, «отрабатывая на нём боевые приёмы». Об этом сообщает издание «Клопс».