Учительница подговаривала ученика убить мужа и растлила его
Учительница из американского Кентукки стала обвиняемой в уголовном деле после того, как власти выяснили, что она надругалась над подростком, находившимся в исправительном учреждении.
Как пишет People, 28‑летнюю женщину задержали в апреле. Следователи установили, что она склоняла юношу к сексуальным действиям, отправляла ему непристойные материалы, которые затем нашли в его комнате, и подговорила к расправе над своим 49‑летним мужем.
На суде фигурантка отказалась от показаний. Присяжные признали её виновной по трём пунктам обвинения, включая сексуальное насилие, и рекомендовали наказание в виде 14 лет лишения свободы. Официальный приговор объявят 13 ноября.
Кроме того, против неё будет ещё одно разбирательство. Через месяц после ареста муж подал на развод, а женщина, вопреки запретам, продолжала видеться с их пятилетним ребёнком.
