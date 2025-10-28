Учительница подговаривала ученика убить мужа и растлила его

28 октября 2025, 13:18

Учительница в США изнасиловала подростка и подговаривала убить ее мужа

Фото: istockphoto/AlessandroPhoto

Учительница из американского Кентукки стала обвиняемой в уголовном деле после того, как власти выяснили, что она надругалась над подростком, находившимся в исправительном учреждении.