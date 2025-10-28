Достижения.рф

Учительница подговаривала ученика убить мужа и растлила его

Фото: istockphoto/AlessandroPhoto

Учительница из американского Кентукки стала обвиняемой в уголовном деле после того, как власти выяснили, что она надругалась над подростком, находившимся в исправительном учреждении.



Как пишет People, 28‑летнюю женщину задержали в апреле. Следователи установили, что она склоняла юношу к сексуальным действиям, отправляла ему непристойные материалы, которые затем нашли в его комнате, и подговорила к расправе над своим 49‑летним мужем.

На суде фигурантка отказалась от показаний. Присяжные признали её виновной по трём пунктам обвинения, включая сексуальное насилие, и рекомендовали наказание в виде 14 лет лишения свободы. Официальный приговор объявят 13 ноября.

Кроме того, против неё будет ещё одно разбирательство. Через месяц после ареста муж подал на развод, а женщина, вопреки запретам, продолжала видеться с их пятилетним ребёнком.

Никита Кротов

