В Свердловской области вводится частичный запрет на продажу энергетиков
В Свердловской области с 1 марта 2026 года вводится частичный запрет на продажу энергетических напитков. Об этом сообщает пресс-служба региональных властей.
Согласно нововведениям, приобрести энергетики будет невозможно в образовательных, медицинских и культурно-спортивных учреждениях, а также во время массовых мероприятий — за два часа до начала, во время и в течение часа после окончания. Свердловская область стала первым регионом России, где введены такие ограничения.
Глава агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова отметила, что полного запрета на продажу энергетиков не планируется. За нарушение правил продажи предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.
