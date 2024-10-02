Собянин поздравил с профессиональным праздником строителей московского метро

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравляя с профессиональным праздником строителей московского метро сообщил, что день метростроителя является данью уважения тем, кто развивал и создавал отечественный метрополитен. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Сердечно поздравляю московских специалистов с Днем метростроителя! Прежде всего это дань уважения нескольким поколениям московских рабочих и специалистов, построивших лучшее в мире метро», — отметил он.
Помимо этого, Собянин поблагодарил их за добросовестный труд, высокий профессионализм и за большой вклад в развитие Москвы. Он добавил, что метрополитен стремительно развивается.
По его словам, с 2011 года его сеть выросла в 1,8 раза. Кроме того, были завершены реконструкция и строительство 250 км линий, 4 дополнительных вестибюлей, 119 станций и 12 электродепо метро и МЦК.
Он отметил, что до 2030 года планируется построить еще 35 станций. В завершение Собянин пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в профессиональной деятельности.
Ранее сообщалось, что в честь 100-летнего юбилея Московского академического театра сатиры в столице выпущена специальная серия карт «Тройка». Приобрести юбилейные карты можно на стойках «Живое общение», в флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская» и «Трубная».
До этого губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил машиностроителей региона с профессиональным праздником. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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