Глава Таганрога Камбулова: жителям города нужно готовиться к эвакуации из-за непогоды

Фото: iStock/Neil Bussey
В Таганроге жители ряда районов должны быть готовы к возможной эвакуации из-за повышения уровня воды в Таганрогском заливе.
Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова, отметив, что сильный ветер вызвал повышение уровня воды. Она порекомендовала жителям заранее защитить имущество и быть готовыми покинуть дома при необходимости.
Сотрудники управления защиты ЧС уже обходят дома в опасных зонах, а мониторинговые группы продолжают следить за уровнем воды. Спасатели работают круглосуточно, они оснащены мотопомпами и насосами.
Ранее власти предупреждали о неблагоприятных погодных условиях в Ростовской области с 2 ноября: в некоторых районах ожидаются снег, гололедица и сильный ветер, особенно в северной и восточной части региона. В Таганрогском заливе и в устье реки Дон продолжается подъем воды, что угрожает населенным пунктам, включая Таганрог и Азов.
Читайте также:
Число погибших при наводнении в Армении увеличилось до трех
В Москве вместе с машинами загорелся премиум-автосервис, есть пострадавшие
В Мьянме из-за наводнения погибли более ста человек
Сотрудники управления защиты ЧС уже обходят дома в опасных зонах, а мониторинговые группы продолжают следить за уровнем воды. Спасатели работают круглосуточно, они оснащены мотопомпами и насосами.
Ранее власти предупреждали о неблагоприятных погодных условиях в Ростовской области с 2 ноября: в некоторых районах ожидаются снег, гололедица и сильный ветер, особенно в северной и восточной части региона. В Таганрогском заливе и в устье реки Дон продолжается подъем воды, что угрожает населенным пунктам, включая Таганрог и Азов.
Читайте также:
Число погибших при наводнении в Армении увеличилось до трех
В Москве вместе с машинами загорелся премиум-автосервис, есть пострадавшие
В Мьянме из-за наводнения погибли более ста человек
Мария Моисеева