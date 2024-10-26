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В Москве вместе с машинами загорелся премиум-автосервис, есть пострадавшие

В Хорошево-Мневниках загорелся автосервис вместе с машинами, пострадали люди
26 октября 2024, 17:58
Фото: iStock/Elena Pantiukhina

Фото: iStock/Elena Pantiukhina

В Москве загорелся премиальный автосервис во 2-м Силикатном проезде в Хорошево-Мневниках. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Согласно предварительным данным, пострадали три человека. Уточняется, что в премиальном автосервисе на первом этаже загорелись несколько машин, в результате чего в помещении образовалось плотное задымление.

С верхних этажей здания проводится эвакуация людей. Информация о состоянии пострадавших не уточняется. Причины пожара в настоящее время также неизвестны.



Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцово загорелась многоуровневая парковка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#пассажир
#информация
Десять полицейских погибли в Иране в результате теракта
26 октября 2024, 18:11

Фото: istockphoto/ERDAL ISLAK

Как минимум десять полицейских погибли в результате теракта в Иране, передали правоохранители исламской республики. Министру МВД страны поручено создать группу для того, чтобы выяснить масштабы трагедии, добавили в правительстве.
По данным Красного Полумесяца Ирана, раненых госпитализировали, их число не называется.

Как уточняло иранское агентство IRNA, ответственность за теракт взяли на себя террористы группировки «Джейш аль-Зольм», которая действует как правило в юго-восточной части страны, где есть плохо охраняемый участок границы с Пакистаном и Афганистаном.

Теракт произошел в Гоухар Кух области Тафтан провинции Белуджистан и Систан.

Ранее сообщалось, о чем РФ предупреждала Иран.

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#мир
#иран
#полиция
#теракт
#смерть
#новости
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Задержали пятого сбежавшего из липецкой колонии заключенного — МВД
26 октября 2024, 17:55

Фото: istockphoto/Dzurag

Пятый заключенный из шести сбежавших из колонии в Липецкой области задержан, проинформировала официальный представитель российского МВД Ирина Волк.
Уточняется, что злоумышленник находился в частном секторе в населенном пункте Петровское. Его доставили в полицию. Продолжаются поиски последнего заключенного, резюмировала Волк.

Ранее Ирина Волк сообщала, что сбежавшие из липецкой колонии зэки направлялись за границу в Узбекистан, а также в подмосковный регион. Представитель ведомства опубликовала запись допроса задержанных до этого фигурантов.

Известно, что все злоумышленники — выходцы из среднеазиатского региона. В настоящее время заведено уголовное дело в отношении должностных лиц по статье о халатности.

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В Липецкой области задержали еще двух сбежавших из колонии заключенных
#россия
#липецкая область
#полиция
#мвд
#тюрьма
#колония
#криминал
#новости
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Сбежавшие из липецкой колонии направлялись в Подмосковье и Узбекистан — МВД
26 октября 2024, 17:27

Фото: istockphoto/blinow61

Сбежавшие из липецкой колонии заключенные направлялись в подмосковный регион и в Узбекистан.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала у себя в Telegram-канале фрагменты допроса заключенных. Таким образом из шестерых зэков за границу направлялись четверо, а в Подмосковье — еще двое.

Открыто уголовное производство о халатности в отношении должностных лиц.

Перед этим двоих нарушителей взяли под Тамбовом и двух — под Липецком. Один из них сопротивлялся при задержании.

Побег обнаружили 26 октября во время обхода территории колонии. Позже выяснилось, что сбежавшие сделали подкоп. Все заключенные — выходцы из Средней Азии.

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#россия
#липецкая область
#подмосковье
#узбекистан
#криминал
#тюрьма
#колония
#новости
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В Пермском крае девятиклассник получил ранение в голову из пневматики
26 октября 2024, 16:28

Фото: istockphoto/Aleksandr Bushkov

Ранение в голову получил девятиклассник из пневматической винтовки в сельской школе Пермского края. Об этом сообщает «Парма-Новости».
По информации журналистов, инцидент произошел в середине октября. Пуля попала в висок 15-летнего подростка. По предварительным данным, когда все случилось, в классе отсутствовал педагог.

Мальчика удалось спасти, в настоящее время его наблюдают нейрохирурги в Перми. Причины произошедшего неизвестны. Уточняется, что сельчане обсуждают две версии случившегося, пока следователи выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что произошло на одной из станций московского метро. Известно, что задержанный злоумышленник уже имеет судимость.

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Опубликованы фото тоннеля в липецкой ИК, по которому сбежали шесть заключённых
#россия
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#новости
#оружие
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#подростки
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Пойманы еще два беглеца из липецкой колонии
Еще двух бежавших из липецкой колонии заключенных поймали полицейские
26 октября 2024, 15:55

Фото: iStock/Rawf8

Полицейские поймали еще двух бежавших из липецкой колонии заключенных. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его данным, беглецов задержали на территории Липецкой области.
«Розыск оставшихся двух преступников продолжается», — подчеркнул глава региона.
Ранее в сети появились фотографии подкопа, вырытого сбежавшими из исправительной колонии №2 в Липецкой области заключенными. На снимках видно, что злоумышленникам удалось глубокий тоннель. Согласно предварительным данным, длина тоннеля составляет 65 метров.

Напомним, сотрудники колонии обнаружили побег утром 26 октября при проведении обхода территории колонии. Было установлено, что через подкоп сбежали шесть заключенных. Все они являются выходцами из Средней Азии. Двух беглецов задержали в Тамбовской области.

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В московском метро агрессивный пассажир жестоко избил женщину
Прокуратура: в метро Москвы задержали напавшего на пассажирку мужчину
26 октября 2024, 15:21

Фото: iStock/JoyNik

В московском метро задержали мужчину, который жестоко избил пассажирку. Об этом говорится на сайте столичной прокуратуры.
Инцидент произошел в вагоне поезда. Согласно информации ведомства, мужчина несколько раз ударил женщину руками, а когда выходил из вагона на станции метро «ВДНХ», нанес ей еще один удар ногой, от которого пострадавшая упала. Ей потребовалась помощь медиков.

Личность задержанного установили. Выяснилось, что ранее он был судим.

Ведется дело по статье 116 УК РФ. Причина, по которой мужчина повел себя агрессивно, в настоящее время остается неизвестной.

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#удар
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В Липецкой области задержали еще двух сбежавших из колонии заключенных
В Липецкой области задержали еще двух заключенных, сбежавших из ИК-2
26 октября 2024, 15:00

Фото: iStock/Rawf8

Еще двое беглых заключённых задержаны правоохранителями в Липецкой области. Об этом написал губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.
По словам главы региона, розыск оставшихся двух преступников продолжается. Все оперативные службы сосредоточены на поиске заключенных.

Ранее несколько беглецов были пойманы в Тамбовской области.

Напомним, сотрудники колонии обнаружили побег утром 26 октября при проведении обхода территории колонии. Было установлено, что через подкоп сбежали шесть заключенных. Все они являются выходцами из Средней Азии.

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#фото
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#липецкая область
#тюрьма
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Опубликованы фото тоннеля в липецкой ИК, по которому сбежали шесть заключённых
«112» опубликовал фото подкопа, который вырыли заключенные ИК-2 для побега
26 октября 2024, 14:41

Фото: iStock/urzine

Опубликованы фотографии подкопа, вырытого сбежавшими из исправительной колонии №2 в Липецкой области заключенными. Снимки опубликованы в Telegram-канале «112».
На снимках видно, что злоумышленникам удалось глубокий тоннель. Согласно предварительным данным, длина тоннеля составляет 65 метров. Внутри него осужденные оставили вещи.




Напомним, сотрудники колонии обнаружили побег утром 26 октября при проведении обхода территории колонии. Было установлено, что через подкоп сбежали шесть заключенных. Все они являются выходцами из Средней Азии. Двух беглецов задержали в Тамбовской области.

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#тюрьма
#липецкая область
#преступники
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Рейды пройдут в челябинском Коркине после убийства женщины-таксиста
26 октября 2024, 14:24

Фото: iStock/Dzurag

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил разработать перечень проверочных мероприятий и рейдов в Коркине, где ранее произошли волнения из-за убийства таксистки. Об этом информирует пресс-служба областного правительства.
По словам Текслера, необходимо проверить источники доходов подозреваемых лиц, а также преступления, о которых говорят люди. Он отметил, что все действия должны производиться под контролем прокуратуры с соблюдением норм законодательства.

Текслер также отрицательно оценил работу органов власти в Коркине.

Напомним, волнения в Коркино начались накануне после убийства 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями обнаружили в машине. По данным следствия, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт, в ходе которого он убил ее.

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