В Москве вместе с машинами загорелся премиум-автосервис, есть пострадавшие

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В Москве загорелся премиальный автосервис во 2-м Силикатном проезде в Хорошево-Мневниках. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Согласно предварительным данным, пострадали три человека. Уточняется, что в премиальном автосервисе на первом этаже загорелись несколько машин, в результате чего в помещении образовалось плотное задымление.
С верхних этажей здания проводится эвакуация людей. Информация о состоянии пострадавших не уточняется. Причины пожара в настоящее время также неизвестны.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцово загорелась многоуровневая парковка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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С верхних этажей здания проводится эвакуация людей. Информация о состоянии пострадавших не уточняется. Причины пожара в настоящее время также неизвестны.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцово загорелась многоуровневая парковка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова