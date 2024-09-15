В Мьянме из-за наводнения погибли более ста человек

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Жизни 113 человек унесло наводнение в Мьянме, которое вызвали последствия тайфуна «Яги». Об этом пишет издание Agence France-Presse, ссылаясь на официального представителя государственного административного республиканского совета Зо Мина Туна.
«По всей стране [в результате наводнения] 113 человек погибли, 64 пропали без вести и 14 получили ранения», — цитируют его журналисты.По информации руководства Мьянмы, в результате затопления эвакуировано больше 320 тысяч человек. Спасатели ищут пропавших без вести.
Ранее сообщалось, что отравившиеся в столовой одного московского социального центра ветераны находятся под присмотром врачей.
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