Стало известно, что у жены Макрона было указано мужское имя на налоговом сайте
Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит была зарегистрирована на официальном налоговом сайте страны под мужским именем «Жан-Мишель». Об этом говорится в документальном фильме канала BFMTV.
Глава администрации первой леди Франции Тристан Боме обнаружила в разделе налоговых данных на официальном сайте неожиданную ошибку. Вместо имени Брижит Макрон там было указано мужское имя – Жан-Мишель. Боме сразу же сообщила о находке, так как ошибка была не технической неполадкой, а результатом «вмешательства извне».
В Елисейском дворце инцидент вызвал серьезную озабоченность. Брижит Макрон выразила свое недовольство, после чего началось расследование. В результате, по информации из фильма, выявлены два человека, предположительно причастных к подмене данных.
Читайте также: