Стало известно, что у жены Макрона было указано мужское имя на налоговом сайте

25 октября 2025, 09:06

BFMTV: у Брижит Макрон было указано мужское имя на налоговом сайте

Владимир Путин, Брижит и Эммануэль Макрон (Фото: www.kremlin.ru)

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит была зарегистрирована на официальном налоговом сайте страны под мужским именем «Жан-Мишель». Об этом говорится в документальном фильме канала BFMTV.