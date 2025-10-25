Достижения.рф

Стало известно, что у жены Макрона было указано мужское имя на налоговом сайте

BFMTV: у Брижит Макрон было указано мужское имя на налоговом сайте
Владимир Путин, Брижит и Эммануэль Макрон (Фото: www.kremlin.ru)

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит была зарегистрирована на официальном налоговом сайте страны под мужским именем «Жан-Мишель». Об этом говорится в документальном фильме канала BFMTV.



Глава администрации первой леди Франции Тристан Боме обнаружила в разделе налоговых данных на официальном сайте неожиданную ошибку. Вместо имени Брижит Макрон там было указано мужское имя – Жан-Мишель. Боме сразу же сообщила о находке, так как ошибка была не технической неполадкой, а результатом «вмешательства извне».

В Елисейском дворце инцидент вызвал серьезную озабоченность. Брижит Макрон выразила свое недовольство, после чего началось расследование. В результате, по информации из фильма, выявлены два человека, предположительно причастных к подмене данных.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0