Мирошник: Киев готовил теракты на Крымском мосту, ж/д и других объектах
Киев готовил теракты на Крымском мосту и не только. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в разговоре с ТАСС.
По его словам, Украина планировала теракты на железнодорожных объектах и других потенциально опасных местах. Мирошник также упомянул о задержаниях, осуществленных ФСБ России и другими спецслужбами, которые занимаются борьбой с терроризмом.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что Киев может провести теракты против дипломатических представительств РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: