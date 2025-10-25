Раскрыто, чем обернулись пошлины Трампа для отношений Индии и России
Пошлины президента США Дональда Трампа и давление на Индию только укрепили отношения Москвы и Нью-Дели. Об этом информирует издание The Times со ссылкой на экспертов.
В материале говорится, что после решения Трампа ввести 50-процентные пошлины на индийские товары, в стране усиливается «пророссийское лобби». Профессор Школы международных исследований Университета Джавахарлала Неру, Раджан Кумар, заявил, что угрозы со стороны американского лидера усилили пророссийские настроения в Индии.
В настоящее время дефицит доверия между Индией и США является серьезной проблемой, что, по словам эксперта, укрепило позиции России в индийско-американских отношениях. Кумар добавил, что пока Трамп остается у власти, восстановление доверия между США и Индией маловероятно.
