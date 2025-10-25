Раскрыто, чем обернулись пошлины Трампа для отношений Индии и России

25 октября 2025, 11:11

The Times: новые пошлины Трампа только укрепили отношения России и Индии

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Пошлины президента США Дональда Трампа и давление на Индию только укрепили отношения Москвы и Нью-Дели. Об этом информирует издание The Times со ссылкой на экспертов.