В Таиланде собака принесла домой боевую гранату и чудом не выдернула чеку
В Таиланде собака принесла домой боевую гранату и грызла ее целый день. Об этом сообщает издание Mothership.
Необычная история произошла 10 июля в районе Нонкхун провинции Сисакет. Рунгнапа Даута вернулся домой с работы и заметил, что его питомец грызет какой-то предмет. Присмотревшись, он понял, что это граната. Мужчина сразу вынес боеприпас на улицу и сообщил о нем властям.
Пожилой родственник тайца рассказал, что питомец возился с предметом весь день, но ему показалось, что это кусок пластика или кость. Прибывшие на место саперы пояснили, что игрушкой собаки оказалась китайская осколочная граната с радиусом поражения шесть метров. Семье повезло, что животное не выдернуло чеку.
Боеприпас вывезли в поле и ликвидировали. Район находится на границе с Камбоджой, с которой Таиланд часто вступает в вооруженные конфликты из-за спорных территорий.
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