В Таиланде турист заплатил 350 тысяч рублей за «чудо-масло» для волос
В Паттайе 52-летний турист из Германии Надир Альтаф заплатил за масло для волос 350 тысяч рублей. Об этом сообщает издание The Thaiger.
12 ноября мужчина гулял по одной из улиц курорта, когда к нему подошёл продавец и предложил приобрести «уникальный» продукт. Иностранец согласился и решил купить сразу пять банок. По словам Альтафа, он ослышался и подумал, что речь идёт о цене в четыре тысячи бат (около 10 тысяч рублей). Однако, оплатив покупку, позже обнаружил, что с карты списали 140 тысяч бат (примерно 350 тысяч рублей).
Когда немец понял, что его обманули, злоумышленник уже скрылся. Пострадавший обратился в местную полицию, указав, что продавец выглядел как выходец с Ближнего Востока.
Правоохранители начали расследование и проверяют записи с уличных камер, чтобы установить личность мошенника.
