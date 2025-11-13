Кот на Филиппинах спас своих хозяев от наводнения

13 ноября 2025, 17:34

Кот на Филиппинах спас своих хозяев при наводнении

Фото: istockphoto/Nataba

Кот спас семью от наводнения на Филиппинском острове Себу. Об этом хозяева рассказали в соцсетях. Данные приводит «Газета.ру».





Тайфун Тино обрушился на местность ранним утром 4 ноября. Семья Агуспина из города Талисай избежала беды благодаря их четырёхлетнему питомцу Неко.



Когда вода стала быстро подниматься, кот своей тревожной реакцией разбудил домочадцев. Дэвид Пол, который спал на первом этаже, рассказал, что около четырёх утра из‑за усилившегося ветра и ливня пропало электричество.



Неко долго сидел у окна и пристально всматривался в улицу, а затем вскочил на стол и случайно уронил ноутбук. Шум разбудил хозяина. Когда Дэвид поднялся, пол уже был мокрым, и вода стремительно прибывала.





«Этот звук меня разбудил. Когда я поднял ноутбук, пол уже был мокрым, и вода быстро прибывала. Я выглянул в окно и понял, что дом затапливает», — добавил он