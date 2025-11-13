В Москве водитель каршеринга едва не попал в аварию из-за запавшей педали газа

13 ноября 2025, 17:58

Фото: iStock/frantic00

В столице водитель арендованного автомобиля BelkaCar чудом избежал аварии после того, как во время движения педаль газа заклинило в нажатом положении. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».