В Москве водитель каршеринга едва не попал в аварию из-за запавшей педали газа
В столице водитель арендованного автомобиля BelkaCar чудом избежал аварии после того, как во время движения педаль газа заклинило в нажатом положении. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошёл 11 ноября около 15:00 на Ленинском проспекте. Мужчина арендовал китайский седан Baic U5 Plus и начал поездку с улицы Шаболовка. Уже в пути педаль газа внезапно застряла в полу, и машина начала стремительно набирать скорость.
Чтобы остановить авто, водитель отстегнул ремень и вручную вернул педаль в исходное положение прямо на ходу. После происшествия он обратился в службу поддержки BelkaCar. Там принесли извинения, пообещали разобраться в ситуации и начислили 120 бонусных баллов.
