В Рязани осудили похитителей криптовалюты на восемь лет колонии
Рязанский суд приговорил двух мужчин к срокам свыше восьми лет лишения свободы за разбой с целью хищения криптовалюты. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
По версии следствия, 24-летний житель Казани и 35-летний уроженец Ленинградской области узнали о крупной сумме биткоинов на кошельке жителя Рязани и решили завладеть ими. Фигуранты приехали в город, установили слежку за мужчиной, а в декабре 2024 года ворвались к нему домой. Угрожая ножом и применяя электрошокер, они заставили потерпевшего перевести злоумышленникам 13,2 миллиона рублей в криптовалюте.
Суд признал их виновными по статье 162 УК РФ («Разбой») и назначил наказание от восьми лет и двух месяцев до восьми лет и семи месяцев колонии строгого режима.
