В Индии бездомный оказался бизнесменом с домом и автомобилем с личным водителем
В индийском городе Индор в ходе кампании по борьбе с уличным попрошайничеством власти обнаружили, что один из самых известных нищих города на самом деле является обеспеченным человеком с недвижимостью и бизнесом. Об этом сообщает Oddity Central.
Речь идёт о 50-летнем мужчине по имени Мангилал, который на протяжении многих лет находился на рынке Сарафа — одном из самых оживлённых базаров Индора. Из-за физических ограничений он не мог ходить и передвигался, сидя на небольшой деревянной платформе с колёсами. Мужчина потерял пальцы рук из-за проказы и выглядел крайне беспомощным, что вызывало сочувствие у прохожих. Очевидцы отмечают, что Мангилал никогда напрямую не просил милостыню — он молча сидел с опущенным взглядом, что, как позже выяснилось, приносило ему стабильный доход.
После того как мужчину доставили в центр социальной помощи, где ему предложили помыться и переодеться, сотрудники муниципалитета начали проверку его положения. В ходе беседы выяснилось, что он зарабатывал на рынке тысячи рупий в день, при этом не тратил собранные деньги на повседневные нужды. По информации властей, часть средств он выдавал торговцам в долг под проценты.
Дальнейшая проверка показала, что мужчина не является бездомным. На его имя зарегистрированы три объекта недвижимости — трёхэтажный дом, ещё один жилой дом и квартира, которую лг получил по государственной программе. Кроме того, он владеет двумя авторикшами, которые сдаёт в аренду, а также автомобилем с личным водителем.
Сам Мангилал заявил, что попрошайничество было для него не способом выживания, а источником капитала для инвестиций. В настоящее время власти проверяют наличие у мужчины банковских счетов и других финансовых активов, а также возможную причастность членов его семьи к аналогичной деятельности.
«Я просто стою там. Люди сами кладут деньги мне в карман или бросают их на доску», — заявил он.