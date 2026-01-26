В Индии бездомный оказался бизнесменом с домом и автомобилем с личным водителем

26 января 2026, 16:41

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В индийском городе Индор в ходе кампании по борьбе с уличным попрошайничеством власти обнаружили, что один из самых известных нищих города на самом деле является обеспеченным человеком с недвижимостью и бизнесом. Об этом сообщает Oddity Central.





Речь идёт о 50-летнем мужчине по имени Мангилал, который на протяжении многих лет находился на рынке Сарафа — одном из самых оживлённых базаров Индора. Из-за физических ограничений он не мог ходить и передвигался, сидя на небольшой деревянной платформе с колёсами. Мужчина потерял пальцы рук из-за проказы и выглядел крайне беспомощным, что вызывало сочувствие у прохожих. Очевидцы отмечают, что Мангилал никогда напрямую не просил милостыню — он молча сидел с опущенным взглядом, что, как позже выяснилось, приносило ему стабильный доход.



После того как мужчину доставили в центр социальной помощи, где ему предложили помыться и переодеться, сотрудники муниципалитета начали проверку его положения. В ходе беседы выяснилось, что он зарабатывал на рынке тысячи рупий в день, при этом не тратил собранные деньги на повседневные нужды. По информации властей, часть средств он выдавал торговцам в долг под проценты.





Названы самые распутные страны мира

«Я просто стою там. Люди сами кладут деньги мне в карман или бросают их на доску», — заявил он.