Россиянин несколько дней накачивал наркотиками и насиловал несовершеннолетних пленниц

25 июня 2025, 20:20

В Ростовской области осудят мужчину за насилие над несовершеннолетними пленницами

Фото: iStock/djroland

В Ростовской области будут судить 46-летнего местного жителя, которого обвинили в изнасилованиях несовершеннолетних пленниц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.