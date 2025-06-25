Россиянин несколько дней накачивал наркотиками и насиловал несовершеннолетних пленниц
В Ростовской области будут судить 46-летнего местного жителя, которого обвинили в изнасилованиях несовершеннолетних пленниц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Отмечается, что в 2023 году в городе Каменск-Шахтинский мужчина пригласил в гости трёх девушек, двое из которых были несовершеннолетними, после чего запер их на несколько дней. Всё это время он заставлял их употреблять наркотики и насиловал, после чего отпустил, пригрозив расправой, если они расскажут о произошедшем.
В ходе обысков правоохранители обнаружили у мужчины крупную партию наркотиков, а в его телефоне были найдены видео с изнасилованием одной из жертв.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая незаконное лишение свободы, изнасилование, изготовление порнографии и незаконный оборот наркотических веществ.
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