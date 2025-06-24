В Подмосковье задержали иностранца, приехавшего в РФ для производства наркотиков
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
34-летнего жителя одной из стран Балтии задержали в Сергиево-Посадском округе по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчине через мессенджер предложили заняться изготовлением наркотиков в России. Для этих целей в Сергиево-Посадском округе был арендован дом, где установили всё необходимое оборудование. Так также находились все реактивы для синтеза запрещённых веществ. Технологию производства мужчина получил в ходе переписки с куратором и, приехав, приступил к работе», — говорится в сообщении.В нарколаборатории полицейские изъяли ёмкости с реактивами, электронные весы, а также три пластиковых контейнера с порошком. Экспертиза показала, что порошок является производным наркотика N-метилэфедрона общей массой 11 килограммов.