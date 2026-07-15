В Татарстане из-за радиофобии жителей демонтируют вышки сотовой связи

15 июля 2026, 18:58

Фото: iStock/15703083

В Татарстане операторы вынуждены демонтировать вышки сотовой связи из-за радиофобии среди жителей. Об этом рассказал на коллегии Минцифры РТ глава ведомства Илья Начвин в разговоре с «Татар-информом».