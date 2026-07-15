В Татарстане из-за радиофобии жителей демонтируют вышки сотовой связи
В Татарстане операторы вынуждены демонтировать вышки сотовой связи из-за радиофобии среди жителей. Об этом рассказал на коллегии Минцифры РТ глава ведомства Илья Начвин в разговоре с «Татар-информом».
По его словам, которые приводит агентство, проблема радиофобии заключается в страхе жителей перед вышками сотой связи. Из-за жалоб операторы снимают работающее оборудование, и сигнал пропадает в целых микрорайонах.
Например, в Казани убрали базовую станцию около городской поликлиники №8 на Сибирском тракте. Также поступают просьбы о демонтаже оборудования в ЖК «Изумрудный город». Кроме того, на парковке возле одного из крупнейших торговых центров оператору отказали в площадке для размещения базовых станций.
Министр призвал глав городов и районов активнее работать с населением и помогать находить компромиссные участки. Ведомство планирует запустить серию просветительских семинаров по предотвращению радиофобии.
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