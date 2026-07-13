Карабашское «море» станет туристическим центром всего юго-востока Татарстана

13 июля 2026, 14:49

Фото: Istock/Dmytro Sidanchenko

Власти Бугульминского района выбрали Карабашское водохранилище основой для туристско-рекреационного кластера юго-востока Татарстана. В планах — построить инфраструктуру для круглогодичного отдыха, привлечь инвесторов и провести крупные соревнования.





Как заявил «Татар-информу» глава района Дамир Фаттахов, водоём длиной девять км и шириной до двух км создали для нужд нефтяников.

«Это единственная большая вода на всём юго-востоке Татарстана. Удивительное по красоте место, любимое не только бугульминцами, но и жителями всего юго-востока республики», — отметил Дамир Ильдусович.

«Поэтому мы вышли с инициативой рассматривать Карабашское море как туристско-рекреационную зону всего юго-востока Татарстана. В этой агломерации проживает почти 500 тысяч человек. А если добавить ещё и Октябрьский, который находится всего в 50 километрах, то это ещё около 150 тысяч жителей», — заявил государственный деятель.