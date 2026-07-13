Карабашское «море» станет туристическим центром всего юго-востока Татарстана
Власти Бугульминского района выбрали Карабашское водохранилище основой для туристско-рекреационного кластера юго-востока Татарстана. В планах — построить инфраструктуру для круглогодичного отдыха, привлечь инвесторов и провести крупные соревнования.
Как заявил «Татар-информу» глава района Дамир Фаттахов, водоём длиной девять км и шириной до двух км создали для нужд нефтяников.
«Это единственная большая вода на всём юго-востоке Татарстана. Удивительное по красоте место, любимое не только бугульминцами, но и жителями всего юго-востока республики», — отметил Дамир Ильдусович.По словам главы района, специалисты уже завершают мастер-план с 38 коммерческими участками и сценариями использования круглый год. Проект включает набережные, базы отдыха, термы, горнолыжные трассы. По некоторым направлениям уже есть инвесторы.
«Поэтому мы вышли с инициативой рассматривать Карабашское море как туристско-рекреационную зону всего юго-востока Татарстана. В этой агломерации проживает почти 500 тысяч человек. А если добавить ещё и Октябрьский, который находится всего в 50 километрах, то это ещё около 150 тысяч жителей», — заявил государственный деятель.Концепцию поддерживают правительство Татарстана и «Татнефть».