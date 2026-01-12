В Татарстане мужчина остался без зубов и с долгом после общения с мошенниками
В Татарстане житель Набережных Челнов остался без зубов и с крупным долгом после общения с мошенниками, которые выдавали себя за стоматологическую клинику. Историю опубликовал Telegram-канал «Медицинская Россия».
Как оказалось, мужчину запугали якобы тяжёлым заболеванием полости рта и убедили, что единственный выход — срочно удалить все зубы и заменить их имплантами. На процедуру он оформил кредит, так как своих средств не хватало. После удаления зубов пациенту установили только два импланта, а затем сообщили, что дальнейшее лечение продолжить невозможно.
В итоге мужчина, по его словам, провёл как минимум семь месяцев без зубов. Нормально питаться он не может, а для завершения имплантации ему требуется около двух миллионов рублей. Таких денег у пострадавшего нет, при этом кредитные обязательства никуда не исчезли.
