В Татарстане мужчина остался без зубов и с долгом после общения с мошенниками

12 января 2026, 16:06

Фото: iStock/Marina Demeshko

В Татарстане житель Набережных Челнов остался без зубов и с крупным долгом после общения с мошенниками, которые выдавали себя за стоматологическую клинику. Историю опубликовал Telegram-канал «Медицинская Россия».