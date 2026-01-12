Отца пятерых детей нашли мертвым в чужом доме в Новой Москве
В Новой Москве нашли мертвым отца пятерых детей в чужом доме. Об этом сообщает MK.RU.
Мужчина работал на предприятии по изготовлению металлоконструкций. После дежурства 4 января он позвонил жене, сказав, что скоро вернется домой, но так и не появился.
Его тело обнаружили вчера вечером. По одной из версий, мужчина заночевал в доме знакомого, который был в отъезде. Супруга не сразу заявила о пропаже, так как он и раньше иногда уходил из дома.
Известно, что семья несколько лет назад взяла в ипотеку частный дом. Остаток задолженности по кредиту составляет порядка четырех миллионов рублей.
