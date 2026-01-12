Россиянка продала три квартиры из-за возлюбленного-иностранца
46-летняя жительница Курска лишилась имущества на 28 млн рублей, поверив знакомому из интернета. Подробности схемы сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Женщина познакомилась с мужчиной в мессенджере. Он представился иностранцем, якобы живущим в одной из арабских стран, и пообещал пригласить ее к себе, чтобы продолжить общение. Вскоре собеседник рассказал, что успешно зарабатывает на криптовалюте и инвестициях, и предложил ей попробовать тот же способ.
Курянка установила приложение и внесла первый перевод. Сначала она вложила личные накопления, а спустя месяц речь зашла о продаже недвижимости. Никому не рассказывая о планах, женщина за несколько месяцев реализовала три квартиры, продала автомобиль и слиток золота, заняла деньги у знакомых и оформила несколько банковских кредитов.
Все полученные средства она перечислила на счет в приложении. Обещанной прибыли она так и не получила. Мужчина удалил переписку и перестал отвечать. Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию. Злоумышленников разыскивают.
