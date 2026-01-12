Россиянка продала три квартиры из-за возлюбленного-иностранца

12 января 2026, 15:57

Жительница Курска продала три квартиры ради возлюбленного из интернета

Фото: istockphoto/Oleg Elagin

46-летняя жительница Курска лишилась имущества на 28 млн рублей, поверив знакомому из интернета. Подробности схемы сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.