В Татарстане напомнили, какие подарки нельзя вернуть в магазин
Жителям Татарстана рассказали, какие подарки не подлежат возврату или обмену в магазине. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Республике Татарстан, передаёт «Татар-информ».
Специалисты напомнили, что некоторые категории товаров надлежащего качества вернуть нельзя. В частности, к ним относятся текстильные изделия личного пользования — носки, нижнее бельё и аналогичные товары. Перед покупкой рекомендуется заранее уточнять размер, состав ткани и другие характеристики, чтобы избежать разочарования.
Также в перечень невозвратных товаров входят парфюмерия и косметика. Покупателям советуют проверять срок годности продукции, подлинность маркировки и при необходимости сверять данные через систему «Честный знак».
Отдельное внимание уделили ювелирным изделиям: при покупке важно убедиться в наличии пробы, а также сохранить все документы и фирменные бирки.
Что касается технически сложных товаров — телефонов, смарт-часов или игровых приставок, — вернуть их при обнаружении недостатков можно в течение 15 дней со дня покупки. Поэтому специалисты рекомендуют тщательно проверять устройство и его комплектацию сразу после приобретения.
Полный перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену, утверждён постановлением Правительства России.
При этом есть важное исключение: при дистанционной покупке не возвращаются только товары с индивидуально-определёнными свойствами, изготовленные специально для конкретного покупателя.
Если же в товаре обнаружен дефект, о котором продавец не сообщил заранее, покупатель вправе потребовать замену, уменьшение стоимости, бесплатное устранение недостатков, компенсацию расходов на ремонт или полный возврат денежных средств.
Читайте также: