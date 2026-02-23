В Татарстане напомнили, какие подарки нельзя вернуть в магазин

23 февраля 2026, 17:01

В Роспотребнадзоре напомнили о правилах возврата товаров надлежащего качества

Фото: Istock / mgstudyo

Жителям Татарстана рассказали, какие подарки не подлежат возврату или обмену в магазине. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Республике Татарстан, передаёт «Татар-информ».