Россиянка открыла способ контрабанды природных ресурсов с помощью уха
Жительница Казани столкнулась с необычными последствиями отдыха на Бали. Как сообщает Telegram-канал SHOT, во время семейной фотосессии на пляже девушке в ухо попали морская вода и песок.
29-летняя гражданка России отдыхала с мужем в Индонезии. За несколько часов до вылета домой пара решила провести семейную фотосессию на берегу океана. Во время съёмки волна накрыла девушку, и в ухо попали солёная вода и песок.
Через несколько дней после возвращения домой у россиянки возникли сильные боли в ухе и появился шум. При обращении к врачу выяснилось, что причиной дискомфорта стали мелкие камни с балийского пляжа. Медики извлекли их с помощью специального оборудования.
Следует отметить, что власти Индонезии запрещают вывоз природных материалов, включая необработанные камни и песок, с пляжей. Нарушителям грозят крупные штрафы или тюремное заключение. Таким образом, нелепая случайность могла обернуться для туристки серьёзными юридическими последствиями.
